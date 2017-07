Voorkom woninginbraak, ook tijdens evenementen!

Tijdens de vakantieperioden maar ook tijdens evenementen vinden in onze gemeente woninginbraken en diefstallen plaats. De politie doet er alles aan om deze criminelen te pakken. Maar u kunt zelf ook wat doen om de kans op een geslaagde inbraak of diefstal van uw spullen te verkleinen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat een groot aantal woninginbraken eenvoudig hadden kunnen worden voorkomen en wel door een paar simpele maatregelen te treffen.

Geef een bewoonde indruk

Laat inbrekers niet weten dat u afwezig bent. Met een tijdschakelaar kunt u op onregelmatige tijdstippen het licht laten branden. Maar maak van uw woning geen showroom, sluit tijdig gordijnen en of rolluiken. Zorg ook voor goede buitenverlichting aangezien inbrekers niet graag in de spotlights staan. Schakel de deurbel uit en laat uw post opruimen.

Sluit alles goed af

Binnen enkele minuten staan inbrekers binnen, sluit daarom ramen en deuren goed af. Ook als u maar even weg bent of bijvoorbeeld naar een optocht staat te kijken. Opvallend is dat er veel wordt ingebroken bij woningen waar gewoonweg de achterdeur niet is afgesloten of waar geen gebruik is gemaakt van het nachtslot. Maar let u ook op openstaande ramen, die toegang tot uw woning kunnen verschaffen. Het gebruik van klauwen op ramen en deuren heeft een positief effect. Goed hang- en sluitwerk is vanzelfsprekend.

Berg waardevolle spullen goed op

Inbrekers slaan graag snel kun slag en willen het liefst binnen enkele minuten met de buit weer weg zijn. Laat sleutels, laptops en belangrijke papieren niet voor het grijpen in de hal liggen. Bovendien worden met gestolen autosleutels vervolgens ook auto’s gestolen. Verder is de slaapkamer een favoriete plek voor inbrekers, omdat ze denken hier vooral juwelen te vinden. In de meeste gevallen is dat ook zo. Verberg daarom uw sieraden goed, zodat de inbreker ze niet kan vinden.

Caravans en campers

Een caravan of camper voor de deur is voor inbrekers een duidelijk signaal dat de bewoner(s) op vakantie gaat. Ze kunnen je nauwlettend in de gaten houden. Probeer daarom je vakantiemiddel kortstondig of nog beter, elders en/of buiten het zicht te stallen. Vertrek bijvoorbeeld vanaf de stalling of bij familie of vrienden.

Wees voorzichtig met sociale media

Inbrekers kijken niet alleen door het raam of bewoners thuis zijn. Nieuwe media zijn een belangrijke inspiratiebron om te checken wie er met vakantie is. Ook inbrekers zijn actief op internet!. Let op dat u niet vermeldt dat u met vakantie gaat op netwerken als Twitter of Facebook. Daarnaast raden wij het inspreken van een vakantieperiode op je voicemail, een melding op je blog of in je elektronische handtekening af.

Meld vreemde dingen

Wanneer u iets verdachts ziet in uw buurt maak hiervan dan melding. De politie is geïnteresseerd in belangrijke details van ‘vreemde’ personen of auto’s, zoals signalementen, kentekens, plaats en tijdstip. Hierdoor kan zij direct actie ondernemen. Bel daarom 0900-8844 of bij spoed 112. Blijft u liever anoniem bel dan met 0800-7000. Meld vreemde dingen.

Preventietips

Op de website www.politiekeurmerk.nl » kan iedereen advies inwinnen of een persoonlijke afspraak maken om de inbraakgevoeligheid van uw woning te beperken. Zo ook kunt u de woning beveiligen volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen. De kans op een geslaagde inbraak neemt met het keurmerk maar liefst met 95% procent af! U kunt het expertteam of de wijkagent bereiken via 0900-8844.