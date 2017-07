Wethouder Jo Bok zwaait directrice Bibliotheek Gabby Vijgen uit, óp naar het Cultuurcluster

redactie van Parkstadactueel |

Gabby Vijgen sluit haar carrière in stijl af met de grootste bibliotheekvernieuwing

aller tijden, óp naar Cultuurcluster Kerkrade.Afgelopen donderdag nam wethouder Jo Bok afscheid van Gabby Vijgen van Bibliotheek Kerkrade. In haar 46-jarig dienstverband, waarvan de laatste 26 jaar als directrice, gaf Gabby vorm aan het bibliotheekwerk in onze stad. Tegelijkertijd staat Ralph Henssen klaar om de directeur-bestuurder functie binnen de bibliotheek over te nemen, met een mooie opdracht in het verschiet: óp naar Cultuurcluster Kerkrade.



Afsluiting in stijl .Zeven verhuizingen heeft Gabby Vijgen achter de rug. Juist op het moment dat Bibliotheek Kerkrade een definitieve vaste stek gaat krijgen in Cultuurcluster Kerkrade, gaat de directrice met pensioen. Een prachtige en waardige staat van dienst, met mooie tijdperioden en ontwikkelingen, samen met het biebteam. De meest recente ontwikkeling in de carrière van Gabby is het proces naar Cultuurcluster Kerkrade. “Gabby Vijgen sluit hiermee haar carrière in stijl af met de grootste bibliotheekvernieuwing aller tijden”, aldus wethouder Jo Bok. “Fijn dat Gabby hier haar steentje aan heeft bijgedragen”.

Cultuurcluster Kerkrade. Midden in het stadscentrum, op de voormalige plek van de Theaterpassage, wordt gebouwd aan een nieuwe voorziening, waar Bibliotheek Kerkrade, Theater Kerkrade en de muziekschool samen komen. Het Cultuurcluster is het kloppende hart van de gebiedsontwikkeling centrum. Dit bestrijkt een gebied van 22 hectare.

Kennis, educatie, informatie en plezier “Je kunt er niet alleen terecht voor het lenen van een boek en het bezoeken van een voorstelling, het Cultuurcluster wordt een vind- en broedplaats van kennis, educatie, informatie en plezier”, aldus wethouder Jo Bok. Bibliotheek, theater en muziekschool kennen al een uitgebreide programmering, naast hun reguliere taak. Inwoners en instellingen van Kerkrade worden uitgenodigd om samen te bouwen en te werken aan een creatief palet in het Cultuurcluster, zodat de programmering de komende jaren verder wordt uitgebouwd en het een plek is voor iedereen.

Interieur en digitectuur

Binnen het bestaande karkas van het gebouw, vol met ruwe betonelementen, wordt een hedendaags interieur ingericht. Tegelijkertijd wordt innovatieve digitale technologie geïntegreerd, van interactieve beeldschermen tot en met een serious gameruimte.

Third Place. De ambitie van het Cultuurcluster in Kerkrade is de ‘Third Place’ gedachte. Een third place is de plek waar je naast je thuis (de ‘first place’) of op je werk of school (de tweede plek) graag naartoe gaat om te ontspannen en te genieten. Van een voorstelling, een goed boek, maar ook van een kop koffie. Cultuurcluster Kerkrade wordt midden in ons stadscentrum een bijzondere ontmoetingsplek, met een gevarieerd aanbod, in een mooie omgeving én gratis – oftewel voor iedereen – toegankelijk.

Werk in uitvoering. Momenteel wordt nog volop gebouwd aan het Cultuurcluster. De eerste voorstelling in Theater Kerkrade is gepland op 25 oktober 2017. Dan start een aantal unieke voorstellingen. Parkstad Limburg Theaters presenteert in de openingsweek de Broadway-productie Geen Paniek.

De Bibliotheek opent in dezelfde periode. Begin november 2017 is het Cultuurcluster geheel in gebruik.





Foto afdeling communicatie gemeente kerkrade