WMC Buitenfestival start donderdag met The Boston Thea Party

Ton Reijnaerts |

Donderdag 6 juli is in Kerkrade de start van het WMC- buitenfestival. Naast de diverse wedstrijdonderdelen is het WMC Buitenfestival een onlosmakelijk onderdeel van het WMC. Op de markt in Kerkrade valt 22 dagen te genieten van een bruisend programma met een diversiteit aan activiteiten en artiesten voor jong en oud. Naast de diverse ‘gewone’ bars, is er ook een Xperience terras waar je kunt genieten van lekker speciaal bieren, heerlijke cocktails en gezellige borrels.

Het WMC Buitenfestival kent deze editie een bijzonder gevarieerde programmering. Het buitenfestival wordt donderdag 6 juli ‘knallend’ geopend met The Boston Tea Party. Met verder een ouderenmiddag, een Hollandse thema avond, zomercarnaval, in samenwerking met Impuls een kindermiddag, een Duitse thema avond, een Zuid-Europese thema avond en coverbands als de Corona’s, LIJN7, Tonca, Mag Het Wat Zachter, Wir Sind Spitze en The Recipe is er een programmering voor jong en oud.

Het Stadspark van Kerkrade wordt als gebruikelijk omgetoverd tot een sfeervol WMC park. De bijzondere locatie, de sfeervolle aankleding en de idyllische omgeving zorgen voor een unieke beleving. Heerlijk tafelen onder het genot van een drankje, tijdens het optreden van muzikanten, cabaretiers en diverse theatervoorstellingen.

Het Kerkplein in de Klankstad wordt tijdens het WMC Buitenfestival omgetoverd tot het Foodplein. Geniet in een ongedwongen sfeer van een divers aanbod in foodstands. Denk hierbij aan vis, friet met burgers, kebab, Indische lekkernijen, Bufkes en natuurlijk échte Duitse Reibekuchen.

Hinger Herjods Ruk en in de hoofdstraat, gelegen aan de markt, worden door de samenwerkende ondernemers diverse activiteiten georganiseerd waarbij een gezellige sfeer wordt gecreëerd in de straten van Kerkrade. Rondom de Rodahal, op het Europaplein, verrijst een heuse WMC Village waar naast gevarieerde programmering ook de prijsuitreikingen van de WMC wedstrijden zullen plaatsvinden.

Voor meer informatie: www.wmcbuitenfestival.nl.

Foto’s WMC