Internationaal dansfestival The Notorious IBE neemt het centrum van Heerlen over Een heel weekend vol urban dance!

Ton Reijnaerts |

In het weekend van vrijdag 4 tot en met zondag 6 augustus 2017 staat Heerlen in het teken

van de internationale urban dance scene tijdens de 17e editie van The Notorious IBE. Het

festival trekt ieder jaar meer dan 10.000 bezoekers uit 30 verschillende landen die

deelnemen aan dancebattles, dansshows, workshops, masterclasses en afterparties. Op

verschillende locaties in het centrum van Urban Heerlen worden een heel weekend lang

activiteiten rondom de urban cultuur georganiseerd.

Voor het eerst vindt de Nederlandse voorronde van de meest prestigieuze breakdancecompetitie

ter wereld plaats op zondag 6 augustus 2017 tijdens The Notorious IBE. Samen

met de 13 directe invites voor deze voorronde gaan 16 dansers uitmaken wie Nederland

mag vertegenwoordigen tijdens de battle om de allerlaatste wildcard voor de finale: de Red

Bull BC One World Final. Dit WK Breakdance vindt op zaterdag 4 november 2017 plaats in de

Westergasfabriek in Amsterdam. De Red Bull BC One bestaat al sinds 2004 en vindt dit jaar

voor het eerst plaats in Nederland. Tijdens het evenement nemen de 16 beste breakdancers

ter wereld het tegen elkaar op. Ook verwelkomt The Notorious IBE de Red Bull BC One All

Stars: een team van internationale top-breakdancers en oud-wereldkampioenen, die op

zaterdag 5 augustus verschillende dancebattles, talkshows en workshops organiseren.

The Notorious IBE heeft een groot netwerk met nationale en internationale partijen

opgebouwd, wat tot bijzondere samenwerkingen leidt, die afgelopen jaar erkend zijn door

verschillende subsidienten zoals het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Gemeente Heerlen,

de Provincie Limburg en het Fonds Podiumkunsten. Een belangrijke partnerorganisatie is dit

jaar het Kings of Colors Festival, een Urban Arts & Food festival uit Den Bosch dat

onderscheiden is met de Dutch Street Arts Award voor ‘Best Epic Event 2016’. Ook de

gemeente Heerlen werd door hen onderscheiden met een award voor ‘Best Local

Government’. Kings of Colors richt zich op Urban Art en creëert tijdens The Notorious IBE

een ontmoetingsplek voor kunstenaars en liefhebbers. Ook is er een programma waarbij

kinderen door middel van verschillende workshops kennis kunnen maken met Urban Art.

The Notorious IBE werd in 1998 voor het eerst georganiseerd in Rotterdam en vindt sinds

2008 plaats op diverse locaties in de binnenstad van Heerlen. Het is het grootste en oudste

urban dansfestival van Nederland en biedt ruim 50-60 aan urban dans gerelateerde

programma’s. Naast dans zijn muziek en cultuur belangrijke onderdelen van het festival: er

zijn verschillende muziekstijlen te horen en er is veel ruimte voor het ontdekken van kunst

en cultuur, mede dankzij de verschillende aanwezige nationaliteiten en internationale

samenwerkingen. The Notorious IBE organiseert ook activiteiten voor de buitenbeentjes van

de urban scene: voor de experimentelere denkers en de vrijere geesten. Bijvoorbeeld het

programma Open Your Mind op zondag 6 augustus: dit is een theater-georiënteerde, op

experiment gerichte themalijn die hiphopdans met moderne dans verenigt en daarmee

plaats biedt aan dansers die zich niet in één specifiek kader bevinden.

The Notorious IBE

Vrijdag 4 t/m zondag 6 augustus 2017

Heerlen

Kaarten vanaf 23 euro (dagkaarten) / 19 euro (5 t/m 15 jaar)

Kijk voor meer info op:

Website: http://www.thenotoriousibe.com

www.facebook.com/TheNotoriousIBE

Foto The Notorious IBE