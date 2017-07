Kick-off concert | Philharmonie Zuidnederland [concertcyclus]

HAFA Concert met philharmonie zuidnederland o.l.v. Jan Cober enHarmonie St Aemiliaan Bleijerheide / Harmonie St Jozef Kaalheide o.l.v. Björn Bus

De combinatie van een symfonieorkest en een blaasorkest in één concert is niet alledaags. Toch kiest Philharmonie Zuidnederland voor een reeks concerten waarin een cross-over wordt gemaakt met amateur blaasorkesten. Daarmee sluit het orkest aan bij het belangrijkste streven van wmc Kerkrade: de wereld ver- binden met blaasmuziek.

Wat het concert nog unieker maakt, is de samenwerking tussen twee Kerkraadse harmonieorkesten. Harmonie St. Aemiliaan uit Bleijerheide en harmonie St. Jozef uit Kaalheide presenteren zich gezamenlijk en laten ook zien dat wmc dé plek is om waardevolle partnerschappen aan te gaan. Met blaasmuziek als drijvende kracht.

Harmonie St. Jozef Kaalheide is opgericht op 8 april 1923. Vanaf medio jaren 60 volgde het ene muzikale succes het andere op. In 1964 trad men toe tot de superieure afdeling, de huidige 1ste divisie. In 1989 trad St. Jozef o.l.v. Alex Schillings als eerste van de Kerkraadse orkesten toe tot de concertafdeling. St. Jozef is geen onbekende bij het WMC. Tijdens het 40-jarig jubileum van het WMC te Kerkrade zette men een schitterend resultaat neer: 343 punten en predicaat B. In 1995, bij de eerste Open Nederlandse Kampioenschappen te Kerkrade (het “mini-WMC”), werd dit met 348,5 punt zelfs nog verbeterd.

Zoals velen van u ongetwijfeld zullen weten heeft harmonie St. Aemiliaan, opgericht in 1901, aan de wieg gestaan bij de oprichting van het Wereld Muziek Concours in 1951. Een muziekfestijn, dat inmiddels is uitgegroeid tot het grootste en belangrijkste festival voor blaasmuziek ter wereld.

Als Symfonisch blaasorkest musiceerde harmonie St. Aemiliaan jarenlang in de superieure afdeling. De stap naar de concertdivisie heeft men echter in 2005 pas gemaakt. Op 23 oktober 2005 nam de harmonie voor het eerst deel in deze concertdivisie en men behaalde het predikaat C met 93,5 punten. Dit aantal punten was goed voor zowel de dagprijs als de titel “Landskampioen Concertdivisie 2005”.

Op het moment komen beide verenigingen uit in de 1e divisie van de LBM.