Klooster Huize loreto opent nieuw museum voorjaar 2018

In 2018 opent een nieuw museum haar deuren in Simpelveld: Museum de verborgen Schat van Simpelveld.

In het voormalige klooster Huize Loreto wordt hard gewerkt aan de voltooiing van deze nieuwe toeristische trekpleister. Vanaf het voorjaar worden bijzondere kunstschatten tentoongesteld, uniek voor Nederland. Het gaat om zogenoemde paramenten, rijk versierde kerkelijke gewaden die vanuit het atelier in Simpelveld de hele wereld over gingen. Net als de wassen kribbebeelden die in het klooster werden gemaakt. Naast de mooiste paramenten en bijzondere kerstkribben zijn in het nieuwe museum ook andere kunstschatten uit de afgelopen zes eeuwen te zien. Een verzameling die van heinde en verre door de Zusters van het arme Kind Jezus bij elkaar zijn gebracht.

Huize Loreto is een immens klooster in Simpelveld waar sinds 1878 de Zusters van het arme Kind Jezus woonden en werkten. 134 jaar lang hebben ze zich liefdevol toegewijd aan de zorg voor kinderen. Waar van oudsher kloosterordes afhankelijk zijn van giften, runde stichteres Clara Fey haar orde als een bedrijf. Om aan geld te komen, zette zij een kunstwerkplaats op waar alleen de allerhoogste kwaliteit goed genoeg was. Wat weinigen weten, is dat deze werkplaats zou uitgroeien tot een atelier van wereldfaam. De gewaden onderscheiden zich door de uiterst kostbare materialen die werden gebruikt en de ongelooflijk verfijnde borduurkunst. Aan één enkel gewaad werd soms meer dan anderhalf jaar gewerkt. In de bloeiperiode van het katholicisme konden de zusters nauwelijks aan de enorme vraag naar hun verbluffende vakmanschap voldoen.

Het bleef niet alleen bij textiele gewaden. De Zusters van het arme Kind Jezus gingen zich ook toeleggen op het maken van wassen beelden. Met hun vakmanschap en oog voor detail hebben de zusters honderden beelden gemaakt, vooral voor kerststallen. Ook deze bijna vergeten kunstvorm is vanaf 2018 in volle glorie te bewonderen.

Wiedersehen macht Freude

Sinds eind 2012 wacht het klooster op een nieuwe bestemming. Toen namen de laatste bewoners van Huize Loreto afscheid van Simpelveld. Dat was een belangrijk moment in de geschiedenis van het dorp, waar de zusters meer dan een eeuw onderdeel uitmaakten van de gemeenschap. Burgemeester Richard de Boer sloot zijn toespraak bij het afscheid destijds af met de zin: “Wiedersehen macht Freude.” Burgemeester De Boer: “Die uitspraak is onverminderd van kracht. We zijn heel blij dat de zusters het klooster een prachtige invulling gaan geven. Met dit bijzondere museum krijgen de 134 historische jaren weer een eigentijdse vorm. Het gebouw, dat zo pontificaal aanwezig is in de kern van Simpelveld, krijgt daarmee ook toeristisch gezien een rol van betekenis. Het vergroot de aantrekkingskracht van ons dorp en geeft ons toeristisch product veel meer diepgang.”

Tot de opening wordt de benedenverdieping ‘verbouwd’ en ingericht als museum waar vanaf voorjaar 2018 de museumstukken op een bijzondere manier tentoon worden gesteld. Het onovertroffen handwerk, dat lang verspreid en vrijwel onzichtbaar was, kan iedereen dan met eigen ogen bekijken.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Simpelveld