Koninklijke onderscheiding voor Professor Doctor Peter Brink

Benoemd tot Officier in de orde van Oranje-Nassau

Peter Brink kan terugkijken op een glansrijke carrière op het gebied van traumachirurgie. Hij heeft in binnen- en buitenland gezag en bekendheid verworven als traumachirurg, met talloze publicaties en voordrachten over de hele wereld.

Sinds 2003 was hij hoofd Traumachirurgie in het Academisch Ziekenhuis Maastricht (nu: Maastricht UMC+). Daarnaast heeft hij als medisch hoofd en adviseur zijn stempel gezet op de ontwikkeling van het Traumacentrum Limburg (nu: Netwerk Acute Zorg Limburg). Hij was fervent voorstander van regionalisatie van de traumazorg en heeft zich enorm ingespannen voor standaardisatie en kwaliteitsverbetering. Mede door zijn inzet voor een beter beleid zijn elf traumacentra in Nederland aangewezen, waartoe ook het MUMC+ behoort.

Als voorzitter van het samenwerkingsverband voor Traumabehandeling tussen Nederland, België en Duitsland, heeft hij zich enorm ingezet voor grensoverschrijdende afstemming.

Een van zijn grote talenten was evenwel kennis en kunde overdragen. Reeds als arts-assistent in opleiding werden zijn competenties als docent geroemd. Hij was opleider in zowel Heerlen als Maastricht.

Peter Brink is geboren Amsterdammer en woont in Heerlen.

