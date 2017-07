WMC pop-up-atelier van Hans Keuls

Kunstwerk

Dit kunstwerk staat voor de transitie van verleden naar heden, en van van donker naar licht. Deze boodschap zet Hans ter plekke om in beeld. Dit kunstwerk wordt letterlijk voor, door en bezit van de Kerkradenaar. Vorig jaar heeft de kunstenaar eenzelfde activiteit uitgevoerd tijdens Cultura Nova in Heerlen. De twee grote monumentale schilderijen die ontstaan verbeelden de transformatie naar het Nieuwe Kerkrade: toegankelijk, transparant en toekomstgericht. Tijdens het schilderen zal Hans ook vertellen over het kunstwerk en zijn schildervaardigheden, héél bijzonder.

Atelier

Hans Keuls zal de eerste twee weekenden van het WMC 2017 van 11.00 uur tot 16.00 uur schilderend te zien zijn op vrijdag 7 juli, zaterdag 8 juli, zondag 9 juli én op vrijdag 14 juli, zaterdag 15 juli en zondag 16 juli in het ‘Pand Bergstein’ in het centrum van Kerkrade. Dit atelier is toegankelijk voor publiek. Hans zal in dit ‘WMC-pop-up-atelier’ aanspreekbaar zijn over zijn werk, over het leven in het algemeen en specifiek over Kerkrade. Ook zal hij proberen mensen actief te laten deelnemen in de onderlagen van de schildering.

Als de schilderijen (olieverf op linnen) droog zijn, zullen ze een definitieve en prominente, openbaar zichtbare plek in Kerkrade krijgen.

Foto: Niole Bolton