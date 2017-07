Bijna geen restafval meer bij 100% afval scheiden in Landgraaf

Met het einde van de 100 dagen binnen handbereik is de afvalmeter gesloten en de deelnemers zijn gestopt met wegen. De kilo’s zijn geteld en de resultaten zijn bekend. In een feestelijke slotbijeenkomst werden de resultaten zaterdag 1 juli aan de deelnemers gepresenteerd.

Bijna geen restafval meer

De deelnemers hebben de afgelopen weken hun best gedaan om afval te scheiden en niet zonder resultaat. Gemiddeld wogen de deelnemers nog maar 0,8 kilogram restafval per week. Een ontzettend mooi resultaat. Het meeste afval verdween bij hen in de PMD-zak, de glasbak, de gft-container of de kartonnen doos voor oud papier. Bovendien gaven de deelnemers aan dat als je eenmaal je huis goed hebt ingericht, afval scheiden helemaal zo niet zo moeilijk is en eigenlijk zelfs best wel leuk is.

Doelstelling overheid 2020

De overheid heeft voor 2020 een landelijke doelstelling gesteld van maximaal 100 kg restafval per persoon per jaar. Het gemiddelde huishouden in de Rd4-regio haalt dat nu niet, met een gemiddelde van 144 kg per persoon per jaar zitten we daar nog ver boven.

De deelnemers van 100-100-100 blijven hier allemaal ver onder. Gemiddeld zouden de deelnemers uitkomen op een gewicht van nog geen 16 kilogram per persoon per jaar, zouden zij het goede afval scheiden voortzetten.

Conclusie

Alle deelnemers van 100-100-100 hebben bewezen dat afval scheiden niet moeilijk hoeft te zijn. Door je afval goed te scheiden hou je bijna geen restafval meer over en worden schaarse grondstoffen bespaard. Je eigen kosten dalen want je hoeft de restafvalcontainer gemiddeld nog maar twee keer per jaar aan te bieden. Deelnemers uit flats en appartementen hebben aangegeven dat er behoefte is aan een mogelijkheid om gft-afval te scheiden. Deelnemers met een minicontainer voor restafval hebben aangegeven dat de container voor hen te groot is geworden en er behoefte is aan een alternatief. Rd4 gaat de komende maanden in gesprek met de gemeenten over het afvalbeleid 2018 en hierbij zullen de resultaten en de wensen van de deelnemers van 100-100-100 worden meegenomen.