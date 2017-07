Groep 8 van basisschool Sint Ursula wint Toekomst van Kerkrade

Groep 8 van basisschool St. Ursula uit Kerkrade is vrijdag 30 juni tijdens de les verrast: zij zijn winnaar van de vijfde editie van het project ‘Kerkrade, jouw duurzame toekomst 2.0’. Leerlingen van Kerkraadse basisscholen hebben de afgelopen maanden kennis gemaakt met verschillende aspecten van duurzaamheid in de eigen leefomgeving. Op basis van de resultaten heeft de jury basisschool St. Ursula tot winnaar Duurzame Wijk van Kerkrade 2017 uitgeroepen. Uit handen van juryvoorzitter wethouder Jo Bok van de gemeente Kerkrade (Duurzaamheid) heeft de school een set LEGO® Mindstorms®, een programmeerbare robot, gewonnen en een bezoek aan Columbus earth center.

Zelf aan de slag met duurzaamheid. Sinds april van dit jaar zijn groepen 7 en 8 van de Kerkraadse basisscholen aan de slag gegaan met duurzaamheid in de eigen omgeving. Gedurende het project maken de leerlingen kennis met de vele aspecten van duurzaamheid, met bestaande duurzame initiatieven in Kerkrade en bedenken ze zelf een duurzame oplossing.

JDe jury, bestaande uit afgevaardigden van gemeente en Continium, heeft de resultaten van de groepen bestudeerd en na rijp beraad is St. Ursula tot winnaar uitgeroepen.

Vervolg. Kerkraadse basisscholen gaan ook het komende jaar nog aan de slag met het project ‘Kerkrade, jouw duurzame toekomst 2.0’.

Het project ‘Kerkrade, jouw duurzame toekomst 2.0’ wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Limburg.



Duurzaam Kerkrade, dat is de titel die de gemeente Kerkrade gebruikt voor het promoten van duurzaamheid in de stad. De meeste mensen denken bij duurzaamheid aan het milieu, maar dat is zeker niet alles! En dat willen we de Kerkraadse mensen graag uitleggen. Het blijft echter niet bij promoten van duurzaamheid; het doel is dat onze inwoners in hun dagelijks leven rekening houden met duurzaamheid! Rond het thema voert de gemeente allerlei projecten uit en door middel van een special in het Stadsjournaal, artikelen, www.kerkrade.nl, sociale media en onze Duurzaamheidswagen informeren we de inwoners over deze projecten en geven we tips over duurzaamheid. Tevens laten we zien dat er al heel veel gebeurt op het gebied van duurzaamheid. Succesverhalen delen we graag! Dus als u als inwoner, ondernemer of organisatie leuke of inspirerende voorbeelden heeft, laat het ons weten. Meer informatie algemeen of over de data en locaties van de duurzaamheidswagen op www.kerkrade.nl, via duurzaam@kerkrade.nl of tijdens kantooruren via telefoonnummer 14 045.

Foto afdeling communicatie Gemeente Kerkrade