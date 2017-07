Heerlerheide e.o. weer in de ban van de gezellige Corneliusmarkt Tijdens Corneliusmarkt ook koopzondag en weer een talentvolle Open Podium

Redactie van Parkstadactueel /Callie Steijaert |

Komende zondag 9 juli staat Heerlerheide e.o., (hopelijk met goed weer) van 10.00 tot 17.00 uur, weer in de ban van de gezellige Corneliusmarkt. Tijdens deze in regio Limburg, gezien de vele bezoekers die van heinde en ver komen, zeker niet onbekende Corneliusmarkt is er tevens koopzondag in het leuke en moderne winkelcentrum waar het graag toeven is. Maar, behalve de vele marktkramen, is er ook weer in het dagprogramma een lucratief entertainment Open Podium opgenomen. Maar ook de kinderen komen aan hun trekken dank zij Bungee jump, carrousel en springkussen. Deze activiteiten worden ondersteund door winkelcentrum Heerlerheide en Stichting Wijkbeheer Carisven.

Wanneer de benaming Corneliusmarkt valt dan wordt ongetwijfeld weer even de tijd terug gezet naar nu 19 jaar geleden toen op de Gravenstraat de eerste rommelmarkt/braderie het “levenslicht” zag en buurtbewoners hun “stinkende” best deden om er een gezellig gebeuren van te maken die een vervolg waardig zou zijn. Dit gebeurde dan ook, weliswaar jaar voor jaar iets meer van opzet, maar uiteindelijk zegevierde de gedachtegang van de bewoners Gravenstraat dat hun markt een volwaardig gebeuren zou “moeten” worden voor heel Heerlerheide met bij betrekking van een aantal straten. Dat hen dat gelukt is mag nu anno 2017 dan ook overduidelijk blijken. Voor Heerlerheide een waardevolle trekpleister die duizenden bezoekers er toe bewegen om deze gratis toegankelijke Corneliusmarkt op zondag 9 juli te bezoeken. Een pluspunt voor de bezoekers is natuurlijk ook, met dank aan de gemeente Heerlen, het gratis parkeren in de opengestelde (ondergrondse) parkeergarage Middels de vele opgestelde kramen biedt de markt een diversiteit aan (prijsgunstige) marktspullen, dit ook onder het mom van kwaliteit/prijsgunstig. Dit laatste gegeven is immers van groot belang voor de bezoekers en dat wil de organisatie dan ook graag zo houden.

Ook de ondernemers heten de bezoekers welkom op zondag 9 juli, want behalve de Corneliusmarkt is er ook koopzondag. De marktbezoekers kunnen dan ook bij de ondernemers terecht om inkopen te doen. M.a.w. twee vliegen in een klap markt en winkelbezoek. Evenals voorgaande jaren is het muzikaal op 9 juli ook genieten geblazen dank zij het Open Podiumprogramma. Gastheer Sander Bossink presenteert dan o.m. zangeres Ramona, Rockband Jakx, Frenske Hanssen, Michel Eurlings en als hoofdact duo Gipfel Power.