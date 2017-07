redactie van Parkstadactueel/ Callie Steijaert |

Kinderen Tsjernobyl waren weer te gast in Heerlerheide

Club de Petangue toonde zich andermaal perfecte gastheren en vrouwen

Op 26 april 1986 schrok heel de wereld op toen in Oekraïne in de plaats Tsjernobyl een kernramp plaats vond. Omdat Wit Rusland grenst aan de Oekraïne en de kernrampplaats Tsjernobyl vlak bij de grens van Oekraïne ligt heeft Wit Rusland nog dagelijks te maken met de gevolgen van die kernramp. De radioactieve neerslag die bij de ramp vrij kwam, is destijds voor een groot deel op Wit Rusland neer gekomen. Daardoor is 70% van dit land radioactief besmet. Voor mensen die in dit gebied wonen betekend dit een nog steeds voortdurende lichte radioactieve straling met allerlei gevolgen. In het geheugen ligt, na 25 jaar ramp Tsjernobyl, zeker ook nog de ramp in het Japanse Fukushima op 11 maart 2011 als gevolg van een aardbeving/tsunami.

Daarom is het zeker logisch dat nu, na 31 jaar en gezien de (negatieve)- ontwikkeling van de Belgische kerncentrale in Tihange (ook wel “scheurtjesreactor Tihange 2 genoemd) anno 2017, de nodige weerstand oproept en er gepleit wordt voor sluiting van genoemde kerncentrale. Dit in tegenstelling van de beweringen van de directie van Thiange dat er geen gevaar voor een evt. ramp zou zijn. Zoals bekend ligt Thiange immers in de Belgische provincie Luik en ook op korte afstand van Nederlands Limburg en het Duitse buurland Nordrhein Westfalen, welke agglomeraties bij een ramp langdurig onbewoonbaar zouden worden.

Dientengevolge werd zondag 25 juni jl. tussen Huy, Maastricht en Aken een unieke sluiting demonstratie gehouden tegen de onbetrouwbaar geachte kerncentrale. Maar liefst 50.000 mensen en ook uit Stadsdeel Heerlerheide, verdeeld over de drie betrokken landen t.w. Duitsland, Belgie en Nederland waar Duits, Frans/Waals en Nederlands de voertaal is, droegen zorg voor een bijna 90 kilometer lange menselijke ketting. Zeker te omschrijven als een succes. In hoeverre dit tot een sluitingsresultaat zal leiden zal de toekomst moeten uitwijzen.

Terug naar de point van dit artikel betreffende kinderen uit het in 1986 getroffen gebied van Tsjernobyl. Dank zij de Stichting Tsjernobyl “Kind te gast” komen al jaren kinderen voor een maand naar het mooie Limburg en verblijven dan bij gastouders. Deze kinderen zijn vanaf zeven tot zestien jaar oud en lijden nog steeds aan de ziekte, veroorzaakt door die verschrikkelijke kernramp. De kinderen van Tsjernobyl waren, evenals voorgaande jaren, onlangs weer te gast bij Club de Pétanque Heerlen te Heerlerheide, zoals bekend gevestigd op de Varenbeukerweg 44.

Hier werden zij letterlijk en figuurlijk in de verdiende watten gelegd door de mensen van de Club de Petangue die zich andermaal perfecte gastheren/vrouwen toonde. Dit tot grote tevredenheid van de kinderen uit Tsjernobyl. In Heerlerheide werden zij een hele dag heerlijk verwend. Dit o.m. door beoefening met ’t Jeu de boules-spel en traktaties van gebak, ijs en drank. Maar last but not least kwam bovendien op het eind van de dag een heuse friteskar. De kinderen konden hier vervolgens alles bestellen om vervolgens smakelijk te smullen. Maar dat deden zij dan ook met een dankjewel richting organisatie.

Heeft dit artikel de nodige interesse gewekt en wilt u ze steunen of gastouder worden, bel dan naar de heer Jacques Kerckhoffs tel. 045-5218103 en/of Sonja Smit. tel. 045-5233779.

Foto Callie Steijaert