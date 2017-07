Limburg door vreemde oogen ” Reisverhalen uit de 19de eeuw “

Uitnodiging

Limburg door vreemde oogen



Groeiende welvaart en de uitvinding van de trein vormen in de 19de eeuw de opmaat voor het moderne massatoerisme. Een dagje uit is voor velen bereikbaar geworden. De toerist bleef echter het liefst in eigen land, maar hij wilde wel iets beleven. Dat kon in Limburg: de meest exotische van alle landsdelen. ‘Bergen’, grotten en snelvlietende beekjes, kloosters, kruisen en kapellen oefenden een grote aantrekkingskracht uit. In Valkenburg sprak de romantische ruïne tot de verbeelding. Qua geschiedenis, zeden en vooral de taal week Limburg af van de rest van Nederland. Limburg is een vreemd zusje, concludeert Samuel Kalff anno 1900.

Maar ook: Limburg kennen is Limburg beminnen!

Zondag 9 juli 2017

Museum Land van Valkenburg

Grote Straat 31

6301 CW Valkenburg

Programma



11.00 uur: Ontvangst

11.15 uur: Tweegesprek tussen Rob van der Heijden en Antoine Jacobs over reizigers, reisverhalen en Limburg in de 19de eeuw.

11.45 uur: Aanbieding door Sarah Meers van Limburg door vreemde oogen aan de heer Camille Oostwegel.

Aansluitend gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

Diegenen die het boek besteld hebben, kunnen hun exemplaar na afloop meenemen..

Voor meer informatie:

Uitgeverij Leon van Dorp

Ovidiusstraat 107

6417 VT Heerlen

06-12364118

info@leonvandorp.nl

www.leonvandorp.nl