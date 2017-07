Nieuwe quiz laat jeugd nadenken over orgaandonatie

Nieuwe wet

De Tweede Kamer wil dat we bij wet allemaal automatisch orgaandonor zijn, tenzij we aangeven dat niet te willen. Nu is het omgekeerde het geval en ben je pas orgaandonor als je dat zelf aangeeft. Maar de wet is er nog niet. Daar moet de Eerste Kamer zich nog over buigen. Hoe de wet ook wordt, het is van groot belang je keuze te laten registreren in het Donorregister. Om die keuze bewust en weloverwogen te kunnen maken, is objectieve en neutrale informatie nodig. Daarom is het van belang dat we met elkaar in gesprek gaan over donorregistratie. Niet pas met 18 jaar, maar al op jonge leeftijd.

Quiz

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+, Stichting Innovatie Distributie Voorlichting Orgaandonatie (SIDVO) heeft samen met Cube design museum en studenten van Zuyd Hogeschool een voorlichtingsprogramma over orgaandonatie ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een interactieve quiz met experimenten.

De quiz, genaamd Heart to get, gaat in eerste instantie over het menselijk lichaam. Bezoekers beantwoorden vragen met stemkastjes en worden uitgenodigd om mee te doen met de experimenten. Een twist in het script zorgt ervoor dat de bezoeker gaat nadenken over het vervangen van niet (goed) functionerende organen. Aan het eind van de show krijgen gezinnen een kaartspel mee naar huis waar ze thuis spelenderwijs nog meer leren over het menselijk lichaam en samen in gesprek kunnen gaan over donorregistratie.

Aftrap

De gemeente Kerkrade heeft een financiële bijdrage geleverd voor de ontwikkeling van de quiz. Wethouder Leo Jongen (Volksgezondheid) verrichtte de openingshandeling tijdens de presentatie van het project in Continium discovery center. “Het is belangrijk om kinderen over bepaalde onderwerpen al op jonge leeftijd na te laten denken, maar dan wel op een manier die past bij hun belevingswereld. Met de ontwikkeling van deze quiz is dat heel goed gelukt”, aldus wethouder Jongen.

Het programma start in de zomervakantie 2017 en wordt op gezette tijden aangeboden in Continium discovery center.

Foto: Gemeente Kerkrade