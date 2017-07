Na het succes van de tweede editie in 2015, organiseert stichting SPQR en gemeente Simpelveld voor de derde keer het Romeins festival Sempervivetum. Op 8 en 9 juli wordt het Bongerdpark in Bocholtz weer overspoeld met echte Romeinen en Eburonen. Kom dus langs voor een unieke belevenis! 8 juli: 12.00-20.00 uur. 9 juli: 10.00-18.00 uur. 7 juli is voor de leerlingen van de scholen in Limburg bestemd, zij moeten zich hiervoor inschrijven.

Romeinse soldaten en burgers

Tijdens het Romeinse evenement Sempervivetum kun je een bezoek brengen aan zowel een Romeins militair kampement als aan een Romeins burgerdorpje. Zie hoe de Romeinse soldaten speerwerpen, marcheren, boogschieten en katapulteren. Maar niet alleen de infanterie is present, ook de cavalerie laat zien hoe er gemanoeuvreerd werd met soldaten te paard. Er werd echter niet alleen gevochten in het Romeinse Rijk. In de dorpen werden uiteenlopende ambachten beoefend. Ontdek tijdens Sempervivetum hoe het dorpse leven van toen eruitzag. Ga langs bij de kapper, bezoek een schrijver of wijnmaker. Wist je dat speltbrood, wijn en cement hun oorsprong vinden in de Romeinse tijd?

Ontdek de archeoloog in jezelf

Bij de ArcheoHotspot kun je zelfs de archeoloog in jezelf ontdekken. Ga aan de slag met echte Romeinse vondsten en help mee om het geheim van een stukje échte geschiedenis te ontrafelen. Deze activiteit wordt begeleid door vrijwilligers en archeologie-studenten.

Romeinse wandeling door Bocholtz

Tijdens de Romeinse wandeling ga je met een gids op pad door Bocholtz en ontdek je allerlei Romeinse weetjes uit deze regio. Ook kun je een bezoekje brengen aan de Romeinse expositie in de voormalige bibliotheek.

Informatie- en ambachtenmarkt

Kuier langs diverse kraampjes van musea, archeologische verenigingen en geschiedkundige organisaties. Ook lokale ondernemers presenteren er hun producten, kennis en kunde die teruggaat tot de Romeinse tijd!

Catering

Ook voor de innerlijke mens wordt goed gezorgd tijdens Sempervivetum. Het Romeinse festival in Bocholtz laat bezoekers zowel kennismaken met de Romeinse keuken als met de vertrouwde gerechten van tegenwoordig. Ontdek hoe er tijdens de Romeinse tijd gegeten werd of kies voor ‘moderne catering’ met bijvoorbeeld de welbekende hamburger.

Weergave van het Romeinse leven

Tijdens Sempervivetum komt de Romeinse tijd tot leven. Diverse verenigingen uit binnen- en buitenland maken het leven van toen tastbaar door middel van kleding, wapens en dagelijkse gebruiksvoorwerpen. De weergave is zo waarheidsgetrouw mogelijk. Om die reden hecht Sempervivetum grote waarde aan de kwaliteit van de re-enactmentgroepen en de door hen gebruikte materialen.

Oudste groepen van Europa

Met trots kan de organisatie van Sempervivetum dan ook mededelen dat tijdens Sempervivetum 2017 Ermine Street Guard (uit het Verenigd Koninkrijk) en Legio X Gemina aanwezig zullen zijn. Dit zijn twee van de oudste groepen uit heel Europa. Legio X Gemina viert dit jaar een 30-jarig jubileum en Ermine Street Guard viert tijdens Sempervivetum zelfs het 45-jarig bestaan! Alle aanwezige groepen en mensen doen hun uiterste best om de bezoekers een kijkje te geven in het échte Gallo-Romeinse leven. Hierbij een overzicht van alle deelnemers:

Romeinse burgers en soldaten

Ermine Street Guard (UK), legionairs.

Legio X Gemina (NL), legionairs en burgers.

Legio XI CPF (B), legionairs en burgers.

Pax Romana (NL), legionairs en burgers.

Stichting Foeks (NL), gladiatoren.

Desmumhnach vzw (B), gladiatoren.

ALA Batavorum (NL), ruiters.

Stichting Corbvlo (NL), legionairs en burgers.

Civitas Romana (B), religie.

Milites Bedenses (D), legionairs en burgers.

Leg II Augusta (NL), legionairs en burgers.

Fabrica Romana (D), edelsmid.

Eburonen & Gallo-Romeinen.

Mark Beusen (NL), Eburonen.

Tribus Eburones (D), Eburonen.

Deuoxtonion (B), Eburonen.

Desmumhnach vzw (B), Gallo-Romeinen.

Gallische Hoeve (B), Eburonen.

Tevens vinden er ook diverse lezingen, workshops en doe-activiteiten plaats, raadpleeg de website voor meer informatie.

www.sempervivetum.nl

Tekst vvv Zuid Limburg en Foto’s Nicola Oleotto en Romeins Festival ‘Sempervivetum