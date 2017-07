redactie van Parkstadactueel |

UPDATE: Inmiddels zijn de vermiste tieners Mikey Rademaker (15) uit Heerlen en Christel van den Berg (13) uit Veldhoven 5 dagen vermist. SPOED: Mikey Rademakers uit Heerlen (15) en Christel van den Berg uit Veldhoven (13) zijn al enkele dagen spoorloos. De politie heeft inmiddels een opsporingsbericht verspreid. #burgernet

De tieners zijn sinds 29 juni 2017 vermist. Mikey is 1.80 lang, heeft een smal postuur, blond haar, blauwe ogen en heeft een plaatjesbeugel waarvan het tweede plaatje ontbreekt. Christel is afkomstig uit Bladel en is 1.70, heeft lang kastanjebruin haar. Op vrijdag 30 juni 2017 in de ochtend zijn beiden gezien op de Markt in Hoensbroek.

Heeft u informatie over deze? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 met vermelding van registratienummer: 2017105175.