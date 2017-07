VVV Zuid-Limburg en Connect Limburg over persreis dit weekend van recreatieve wielerjournalisten in Zuid-Limburg

Dit weekend organiseerden Connect Limburg en VVV Zuid-Limburg een persreis voor internationaal werkende journalisten met een speciale interesse in recreatief fietsen. Op vrijdag stonden de economische impact van fietsen voor de regio en grensoverschrijdende samenwerking centraal.

De journalisten waren o.a. te gast in het Tom Dumoulin Bikepark in Sportzone Sittard/Geleen en in Bike Valley Vlaanderen in Beringen. Op zaterdag volgde een bezoek aan de tentoonstelling ‘Fiets-Bike-Fahrrad’ in het Cube Design Museum in Kerkrade.

Op het programma stond daarna een ontdekkingstour op electrobikes door de Zuid-Limburgse heuvels vanaf Kasteel Cortenbach in Voerendaal naar de Brand Bierbrouwerij. Beiden culinaire tussenstops van Eroica Limburg, dat deel uit maakt van de grootste retrobelevingstoertocht ter wereld. Het parcours eindigde in Valkenburg in Park Dersaborg, het kloppend hart van Eroica Limburg.

Foto vvv Zuid Limburg