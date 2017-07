Burgerhoes in Landgraaf biedt op dit moment plek aan een expositie van de kunstenares Jacqueline de Graaf, genaamd ‘Voor de Draad ermee’.

Op het Burgerplein kun je haar realistische naaldkunstwerken bewonderen die uniek zijn in Nederland en daarbuiten. De werken zijn gemaakt van wol, zijde, fraaie stoffen en kraaltjes en komen op een prachtige wijze tot leven.

Helaas is de kunstenares onlangs overleden en heeft ze deze prachtige ode aan haar werk niet meer mogen meemaken. Haar werk is nog te bewonderen tot en met vrijdag 28 juli.

Foto Burgerhoes