Free Fire te zien bij Filmhuis de Spiegel

Frankrijk, Groot-Brittannië, 2017 / 87 minuten

Regie: Ben Wheatley

Met: Brie Larson, Armie Hammer en Cillian Murphy e.a.

Zonder pauze.

Maandag 10 juli / 20.00 uur

Wie in wapens handelt, weet dat daar risico’s aan verbonden zijn. Zeker als blijkt dat er bij de kopende én verkopende partij een stel heethoofden rondloopt met de vinger al aan de trekker. In het Boston van 1978 komen twee groepen criminelen bijeen in een afgelegen fabriekshal om een wapendeal af te handelen. Men hoopt op een soepele overdracht, maar het moment dat twee opgefokte kemphanen uit verschillende groepen ruzie krijgen, begint iedereen te schieten.

In de chaos van kogelregens, scheldpartijen en rappe oneliners proberen alle gangsters, onder wie een knappe jongedame – Brie Larson van Short Term 12en Room – die eerst nog tracht de gemoederen te bedaren, deze nacht te overleven. Wie nog rechtop staat na deze retro shoot-out, probeert er met de geldkoffer vandoor te gaan.

Na de vervreemdende misdaadkomedie Sightseers (2012) en zijn veelgeprezen verfilming van J.G. Ballards dystopische roman High-Rise (2015) keert de Britse cultfilmer Ben Wheatley terug met een crimineel goede actiefilm.

