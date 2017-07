Gratis WMC Bus pendel Rodahal-Theater Heerlen

redactie van Parkstadactueel |

Tijdens de wedstrijddagen van het WMC 2017 zal een bus worden ingezet om de deelnemers en de bezoekers van de Rodahal naar de wedstrijdlocatie Theater Heerlen te brengen of omgekeerd. Daartoe wordt de Beleefbus Kerkrade ingezet. Opstapplaatsen voor deze gratis dienst zijn uitsluitend de J.S. Bachstraat in Kerkrade ( bij de Rodahal) en de Apollolaan (zijkant Theater Heerlen).

De bus rijdt op vrijdag, zaterdag en zondag en verbindt de wedstrijdlocatie Heerlen met het kerngebied van het festival in Kerkrade-Centrum. De rijtijden zijn verbonden aan het wedstrijdschema in Theater Heerlen. Alle prijsuitreikingen van de concertwedstrijden en het WMC-feest, vinden zoals altijd, in Kerkrade plaats.

Het aanstaande weekend (zaterdag 8 juli) zijn de rijtijden als volgt:

Opstapplaats Zaterdag 8 juli 2017 J.S. Bachstraat 9.15 uur Apollolaan 13.15 uur J.S. Bachstraat 13.45 uur Apollolaan 14.30 uur J.S. Bachstraat 15.00 uur Apollolaan 16.00 uur J.S. Bachstraat 17.00 uur Apollolaan 18.00 uur J.S. Bachstraat 18.30 uur Apollolaan 19.00 uur J.S. Bachstraat 19.30 uur Apollolaan 20.15 uur J.S. Bachstraat 20.45 uur

Foto Beleefbus kerkrade