Aanpassing accommodatie UOW ’02 uitgesteld!!

Via deze website lieten we al eerder weten dat we met de gemeente Landgraaf in gesprek zijn over een verdere aanpassing van onze accommodatie. Met ruim 700 leden is de bespeelbare veldruimte met twee grasvelden en één kunstgrasveld simpelweg te krap. Zowel voor wat betreft de trainingen, als de wedstrijden lopen we regelmatig vast in de planning.

De Ge meente Landgraaf onderkent dit probleem en was derhalve voornemens om een tweede kunstgrasveld te realiseren op de plek van het huidige hoofdveld. Omdat kunstgras veel zwaarder belast kan worden dan gewoon gras, zou dit een goede oplossing kunnen zijn. De problematiek met de korrels op het kunstgras heeft deze ontwikkeling echter op losse schroeven gezet. De gemeente wil (ons inziens terecht) niet opnieuw een veld aanleggen, dat later mogelijk tot problemen leidt. Andere manieren om het veld in te strooien (met bijvoorbeeld kurk), hebben nadelen in het gebruik. Een mogelijk alternatief zou een hybride veld kunnen zijn. Dit is een veld waarbij naast een beperkt aantal kunstgrasvezels vooral gewoon gras gebruikt wordt.

De gebruikerservaringen in het land zijn echter van dien aard, dat we sterk eraan twijfelen of dit een duurzame oplossing is. Alles bij elkaar genomen lijkt het voor onze vereniging het beste om een vierde grasveld te realiseren. Dit kan echter niet binnen de grenzen van onze accommodatie. We hebben afgesproken dat de gemeente op korte termijn de mogelijkheden voor deze variant onderzoekt. Voor het komende seizoen betekent dit dat de twee grasvelden extra onderhouden worden, zodat we er zolang mogelijk goed op kunnen spelen. We schatten in dat we het seizoen zo, met een aantal organisatorische aanpassingen van onze kant, goed door kunnen komen.



Het moge duidelijk zijn dat dit slechts een tussenoplossing is. Uiteindelijk is het vierde veld hard nodig om verder te kunnen. Onze vereniging groeit nog steeds en willen we alle kinderen en volwassenen uit Ubach over Worms kunnen laten sporten op onze accommodatie, dan is de aanpassing absoluut noodzakelijk. Via deze website houden we jullie verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

Foto UOW’ 02/Jan Tiemes