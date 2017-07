Beroepscollege Holz opent nieuwe bibliotheek

redactie van Parkstadactueel |

Op donderdag 29 juni heeft Beroepscollege Holz op feestelijke wijze de nieuwe schoolbibliotheek geopend. Honderden nieuwe boeken zijn de afgelopen weken geplastificeerd, geëtiketteerd, gescand voor de uitleen en uiteindelijk geplaatst in de kasten van het taalplein.

Op dit moment zijn er drie boeken per leerling beschikbaar. Het streven is om uiteindelijk voor iedere leerling vier tot vijf boeken in de schoolbibliotheek te hebben. Niet alleen romans, maar ook tijdschriften, luisterboeken, stripboeken en e-boeken. De nieuwe bibliotheek is mede mogelijk gemaakt door de inzet van de medewerkers van Beroepscollege Holz, enthousiaste vrijwilligers, Bibliotheek Kerkrade en Rotaryclub Kerkrade.

Doorontwikkeling aanpak laaggeletterdheid

Beroepscollege Holz is bezig met het ontwikkelen van ‘vrij lezen’ op school. Zo’n vier keer per week gaan leerlingen en de docenten een kwartiertje lezen in de klas. Een kwartiertje vrij lezen zorgt ervoor dat het taalniveau vooruit gaat. Daarnaast kunnen leerlingen ervaren dat lezen echt leuk is.

Beroepscollege Holz blijft lezen stimuleren

Naast het vrij lezen, gaat Beroepscollege Holz komend schooljaar een leesclubje opzetten van en door leerlingen. Daarnaast is het plan om de bibliotheektijden te verruimen door inzet van bovenbouwleerlingen voor de uitleen. Beroepscollege Holz blijft timmeren aan een weg vol met letters en hoopt op deze manier het leesgedrag op school te bevorderen.

Wethouder Jo Bok (Welzijn): “Op school leren de kinderen de essentiële basisvaardigheden van taal. Lezen hoort bij de algemene ontwikkeling van een kind, maar laaggeletterdheid is hoog in onze gemeente. Kerkrade heeft daarom heel bewust ingezet op de aanpak van laaggeletterdheid. Dit kan alleen met de medewerking van een groot aantal instanties en organisaties die dit soort initiatieven ontplooien. Daarnaast gaat het Cultuurcluster in het centrum daar ook een belangrijke rol in vervullen.”

Foto Afdeling communicatie gemeente kerkrade