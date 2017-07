Een entreebewijs voor een nieuwe toekomst in Kerkrade

De gemeente Kerkrade werkt samen met de partners Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij, Balanz Facilitair en projectorganisator daan bijvoorbeeld © aan een innovatieve pilot. Uitkeringsgerechtigde mensen met een geel-zwart hart kunnen deelnemen aan een traject met als doel een baan. Ze krijgen een opleiding en goede begeleiding bij de start naar werk. Maximaal 10 personen kunnen, als start, op deze manier aan de slag.

Steuntje in de rug

Juist voor mensen die al een langere tijd niet werken of voor wie de stap naar werken groter is, is het belangrijk om een steuntje in de rug te krijgen. Dit krijgen ze onder andere door de coaching vanuit Roda in de persoon van oud-speler Roel Brouwers. Hij biedt een luisterend oor voor deelnemers, maar weet ook als geen ander dat je door hard werken je einddoel kan bereiken. Het idee van de pilot komt van daan bijvoorbeeld ©. Balanz biedt de mensen een opleiding én baan in de schoonmaak. Door op een slimme manier samen te werken, bieden de betrokken partijen de deelnemers dus een kans op ‘een entreebewijs voor een nieuwe toekomst’.

Foto afdeling communicatie Gemeente Kerkrade