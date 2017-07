Gezellig samenzijn op slooplocatie Erensteinerveld

redactie van Parkstadactueel |



De sloop van de 104 woningen in de Kerkraadse wijk Erensteinerveld is in volle gang. Op maandag 3 juli kwamen direct omwonenden, Wonen Zuid, gemeente Kerkrade, Resource Limburg en de sloper samen op de slooplocatie om stil te staan bij dit bijzondere moment voor Erensteinerveld. Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte/Ruimtelijke Ordening) was één van de sprekers.

“In Erensteinerveld zijn Wonen Zuid en de gemeente hard aan de slag om de buurt klaar te maken voor de toekomst. Mensen moeten er prettig kunnen wonen en recreëren. De buurt zal eerst de werkzaamheden moeten trotseren, maar ze krijgen er ook een mooie omgeving voor terug”, aldus wethouder Weijers.

Duurzame sloop

In het project is gekozen voor duurzame sloop. Dat houdt in dat zo veel mogelijk materialen een tweede leven krijgen. Ze worden aangeboden via de webshop resourcestore.nl

Duurzaam betekent hier ook dat in overleg tussen de gemeente Kerkrade en Wonen Zuid

mensen uit de bijstand aangeboden wordt werkervaring op te doen en zo de kans op een nieuwe job te vergroten. Inmiddels zijn op deze manier al enkele mensen aan de slag.

Twee locaties



De sloop vindt plaats op 1 locatie. Het gaat om de bouwblokken in de Spiesstraat, Prinses Irenestraat en de Poyckstraat. De vervangende nieuwbouw bestaat uit 30 levensloopbestendige woningen en is gepland op de slooplocatie en de voormalige schoollocatie aan de Nassaustraat. Wonen Zuid hoopt in het voorjaar van 2018 te starten met de nieuwbouw.

Openbare ruimte

Ook de openbare ruimte zoals straten en groenvoorziening wordt flink onder handen genomen. Direct na de afronding van de nieuwbouw van de woningen zal gestart worden met het herinrichten van de straten en de groenvoorziening. In samenspraak met Wonen Zuid is ervoor gekozen om bestaande bomen te handhaven. De nieuwe inrichting van het groen zal hierop aangepast worden. In het najaar zullen omwonenden hierover verder geïnformeerd worden en is er ook ruimte om mee te denken over de nieuwe inrichting van het groen.

Herontwikkeling Erensteinerveld

De gemeente Kerkrade en Wonen Zuid willen samen de ontwikkeling van beide locaties Dat hebben ze in december 2016 vastgelegd in een project-ontwikkelingsovereenkomst en gisteren op de slooplocatie nog een keer bekrachtigd.



De gemeente Kerkrade en woningcorporaties Wonen Zuid en Wonen Limburg werken samen aan een goede toekomst voor de buurten Waubacherveld, Hopel, Eygelshoven-Kom, Vink, Erenstein, Chevremont en Haanrade. Bij het uitvoeren van plannen en projecten maken zij gebruik van de Stadsdeelvisie Kerkrade Noord en Oost II, waarin de huidige situatie in kaart is gebracht en waarbij de richting is aangegeven wat er nodig is om klaar te zijn voor de toekomst. Dit doen zij ook door het actief ondersteunen en uitdragen van (buurt-)initiatieven van bewoners en/of ondernemers. Om een overzicht te krijgen van wat er allemaal speelt in de buurten aan projecten en initiatieven, is in 2015 het Uitvoeringsprogramma ‘Op Flexpeditie’ opgestart dat steeds actueel wordt gehouden en te bekijken is op www.kerkrade.nl en op de Facebookpagina Wijkontwikkeling.

Foto’s Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade