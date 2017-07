Heerlen blij met ruime steun voor herindeling Landgraaf-Heerlen

redactie van Parkstadactueel |

Het College van Heerlen is blij over het besluit tot fusie Landgraaf-Heerlen. Provinciale Staten laat hiermee zien dat ze de problemen en achterstanden in Parkstad serieus nemen. Er wordt nadrukkelijk gekozen voor een betere toekomst voor de inwoners van onze regio.

Het college ziet de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer met vertrouwen tegemoet en wil nu snel starten met het vormgeven van de nieuwe gemeente, zodat we bij een positief besluit op 1 januari 2019 van start kunnen gaan.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “Ik hoop dat we nu de discussies over procedures rond de herindeling achter ons kunnen laten en samen kunnen gaan werken aan de nieuwe gemeente en wat voor onze inwoners belangrijk en nodig is. Samen met de gemeente Landgraaf, met de inwoners die hun zorgen hebben uitgesproken en met het maatschappelijk middenveld. Dit besluit was een belangrijke stap, maar tegelijkertijd pas het begin. Er is nog veel werk te doen. Laten we het aanpakken