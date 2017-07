Boek de Grote Boze Wolf’, een waargebeurd verhaal gebaseerd op ervaringen van Sharon Reuleaux,

redactie van Parkstadactueel |

Het boek heet ‘Grote Boze Wolf’, een waargebeurd verhaal gebaseerd op ervaringen van Sharon zelf. De titel van dit boek is de bijnaam van haar hond. Wat zij echter gaandeweg het boek duidelijk probeert te maken is dat de echte Grote Boze Wolf zich verhult in schaapskledij en dit dus niet haar hond, maar haar partner is. Ze neemt de lezers mee op reis waarin een zorgeloze jeugd en een zorgeloos leven worden weggekaapt door haar eigen grote nachtmerrie en hoe haar hond haar door deze periode heen sleept. Eye-opener voor velen daar de impact van psychisch huiselijk geweld zwaar onderschat wordt.

Gezien alle positieve reacties op haar speciaal voor haar hond aangemaakte facebook pagina ‘Hachi’s Bucketlist’ (https://www.facebook.com/search/top/?q=hachi’s%20bucketlist), vind ik dat dit boek veel meer aandacht verdiend. Met name omdat vele mensen die helaas slachtoffer zijn van huiselijk geweld, zich hier hopelijk mee kunnen identificeren en dat het verhaal van Sharon bijdraagt aan een positief en voorspoedig herstel van deze slachtoffers.

Hieronder een link naar het boek:

http://shop.lecturium.nl/boek/9802/grote-boze-wolf