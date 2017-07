Eredivisionist Roda JC komt naar Heerlerheide. Voor nieuwe trainer Maurice Verbunt aardige testcase

redactie van Parkstadactueel/ Callie Steijaert |

Eredivisionist Roda JC Kerkrade komt volgende week woensdag 12 juli naar Heerlerheide om een oefenwedstrijd te spelen tegen voetbalvereniging RKSV Groene Ster. Als de voortekenen niet bedriegen zal het weer een interessante ontmoeting worden tussen de, zoals de geelzwarte club uit Kerkrade genoemd wordt, de trots van het Zuiden en de hoofdklasser uit Heerlerheide die komend seizoen voor het zevende achtereenvolgende seizoen zal uitkomen op dit hoge niveau in de hoofdklasse B. Komend seizoen spelen de groen witte sterdragers in competitieverband in deze hoofdklasse overigens ook tegen collega verenigingen EHC Hoensbroek en SV Meerssen.

Voor Roda JC supporters is dit enige oefenwedstrijd die de Kerkraadse ploeg onder leiding van de nieuwe technisch directeur Harm van Veldhoven en trainer Robert Molenaar in de regio zal spelen tegen een tegenstander die uitkomt op hoog amateurniveau. Bij beide teams zullen een aantal nieuwkomers aantreden. Bij Roda JC zullen ongetwijfeld ook een aantal nieuwkomers hun opwachting maken.

Voor nieuwe Groene Stertrainer Maurice Verbunt zeker een aardige testcase. Hij heeft komend seizoen de beschikking over de volgende nieuwkomers Eloy Cox die al eens speelde voor Groene Ster en Boyd Joosten (beide afkomstig van Chevremont), Wessel Franssen (Eijsden), Jelle Raets (BSV Limburgia), Tom Hermans (Roda JC) en Lars Heuten (MVV).

Volop reden dan ook om deze wedstrijd te bezoeken. De wedstrijd zal worden gespeeld in Heerlerheide, op sportpark Pronsebroek aan de Hei-Grindelweg. Aftrap op woensdag 12 juli is om 19.00 uur. De kassa’s zijn al vanaf 17.00 uur open, dus kom op tijd.

Voor verdere info bekijk de website www.groenester.nl

Foto Wendy Peters