Inloopdagen voor Mantelzorgers in Juli

Mantelzorgers en zorgvrijwilligers kunnen er onder het genot van een kopje koffie hun verhaal vertellen of juist de zorgen even van zich afzetten. Aan de bijeenkomsten is maandelijks een thema gekoppeld. Voor deze maand is het thema:

Bewegen, niet alleen goed voor de conditie, maar ook voor de cognitie.

Bewegen is belangrijk. Je krijgt er energie van, het is goed voor je gezondheid en zorgt voor ontspanning. Deze inloop willen we dan ook samen met jullie gaan wandelen. Tijdens een wandeling komen gesprekken makkelijk tot stand en kom je even op andere gedachten. We vertrekken vanuit de locatie van de inloop en wandelen ongeveer een uur. Bij terugkomst is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te drinken.

Nadat het thema is besproken, kunnen algemene vragen met betrekking tot mantelzorg worden gesteld, desgewenst individueel. Zorgt u voor een zieke of hulpbehoevende (thuis of in een verzorgingshuis) dan bent u van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig. Deelname, koffie en thee zijn gratis.

Datum: 12 juli en verder elke tweede woensdag van de maand

Tijd: 10.00-12.00 uur

Locatie: Op de Boor, Wilhelminastraat 19, Bocholtz

Kijk voor meer informatie op www.mantelzorgparkstad.nl

Telefoonnummer: 045-2114000.

Email: info@mantelzorgparkstad.nl

De inloopdagen worden georganiseerd door het Steunpunt voor Mantelzorgers in samenwerking met Ruggesteun en het Toon Hermans Huis Parkstad.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno