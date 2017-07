Kijkje achter de schermen in het Burgerhoes in Landgraaf

De gemeente Landgraaf en de partners binnen het Burgerhoes hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in hun telefonische bereikbaarheid en dienstverlening. Met een mooi resultaat; uit een onlangs gehouden onderzoek bleken de prestaties beduidend verbeterd te zijn. Een mooi moment om een kijkje achter de schermen te nemen bij ons telefoonteam.

Het team is verhuisd naar een nieuwe plek in het Burgerhoes met aangepast meubilair, zodat ze afwisselend kunnen staan en zitten. Ze zijn uitgerust met alle faciliteiten die een professioneel callcenter nodig heeft. Maar hoe ziet het telefoonproces in het Burgerhoes uit? De partners binnen het Burgerhoes delen niet alleen dezelfde telefooncentrale, ze werken op het gebied van de telefonische dienstverlening ook nauw samen.

De gemeente is bereikbaar onder nummer 14 045, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en donderdag tot 19.00 uur. De medewerker die uw telefoontje aanneemt, probeert uw vraag zoveel mogelijk direct te beantwoorden. Kan dat niet, dan wordt u doorverbonden of wordt een terugbelnotitie voor een collega gemaakt. In dat laatste geval belt de betreffende medewerker u binnen twee werkdagen terug.

De bibliotheek is telefonisch bereikbaar onder nummer 045-5695660 van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur. Maandag is de bieb gesloten en niet telefonisch bereikbaar.

Cliënten van ISD BOL die een vraag per telefoon willen stellen, bellen met de ‘moederorganisatie’ in Brunssum onder nummer 045-5253747. Als het nodig is, wordt doorverbonden met ISD BOL-medewerkers die in Landgraaf werkzaam zijn.

SeniorWeb (045-5695650) en het Servicegilde (045-5695680) zijn op werkdagen in ieder geval bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. Belt u buiten deze tijdstippen dan neemt de gemeente voor deze twee organisaties uw telefoontje aan. Wij proberen uw vraag te beantwoorden. Lukt dat niet, dan maken we een terugbelnotitie voor SeniorWeb of het Servicegilde. De beller wordt zo snel mogelijk teruggebeld. LET OP: beide organisaties genieten momenteel van een welverdiende vakantie. Vanaf maandag 21 augustus zijn ze weer bereikbaar.

De overige partners hebben in het Burgerhoes weliswaar hun werkruimte en/of spreekkamer, maar zijn vanwege hun specifieke situatie niet direct telefonisch bereikbaar.

Foto Afdeling communicatie Gemeente Landgraaf