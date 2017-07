Mason&Gloves: Hippe loungebar en bokstempel ineen

redactie van Parkstadactueel/Ton Reijnders |

Hip en stoer tegelijk. De nieuwe hippe loungebar en boks fitness, in de Akerstraat in Heerlen, is onbetwist een aanwinst voor de Parkstad. In het najaar is de officiële opening. Vandaag zorgden The Original Blues Brothers, in hartje Heerlen, alvast voor een spraakmakende en beklijvende pré opening.

De prachtige gym van Mason&Gloves vult zich met zweet. De uitvoerige warming-up van bokstrainer Pascal Heppenhuis is wat je noemt pittig. Met name het onderdeel touwtje springen hakt erin. De 25 aanwezigen pijnigen met zichtbaar plezier hun lichaam. “Het aantal recreatieve boksers stijgt”, weet Heppenhuis. Het is ook de hoofdoelgroep, die we hier nastreven. Studenten, ambtenaren, huisvrouwen, gewone nette mensen, die hier doelgericht aan hun conditie werken. In onze hippe lounge bar kunnen ze als ze willen nadien heerlijk ontspannen met een drankje of hapje.

De loungebar is niet alleen geopend voor leden van Mason&Gloves. Iedereen kan hier na de officiële opening binnenlopen voor een hapje of drankje en door de opzet wordt dat een bijzonder ervaring”, belooft ”, ondernemer Bart Stavasius. Woorden zonder overdrijving. Relaxen en tegelijk door de grote glazen glaswand sessies van intensief boksen gadeslaan is een bijzondere ervaring. Bart Stavasius de eigenaar van Mason&Gloves is dan ook een ras ondernemer. Stavasius beschikt over een bijzonder karakter. Kenners en insiders roemen zijn in- en doorzicht en zijn manier van werken Hij is tevreden maar blijft nuchter en blijft trouw aan zijn imago van hard man top lease. In tactisch opzicht kan hij zich meten met de allergrootsten in Park Gravenrode. Met Jan Smeets en Koos Hendriks. Hotel-restaurant Overste Hof in Landgraaf stuwde hij in twee jaar tijd op naar nieuwe dimensies. Hotel met de hoogste bezettingsgraad van Limburg bijvoorbeeld.

En toen deed zich een nieuwe aanvullende kans voor in Heerlen centrum Bart Stavasius kreeg na intensief overleg met de gemeente Heerlen niet alleen de beschikking over het pand van de voormalige schoenenzaak Moeskops maar ook het daarachter gelegen theater. Bij oudere Heerlenaren beter bekend als de voormalige Passage seksbioscoop. Stavasius transformeerde het tot een eyecatcher en aanwinst voor Heerlen. Tevens sloot hij een opmerkelijke deal met Q-Park. In de aanpalende Q-parking in de Putgraaf om de hoek kunnen leden van Mason&Gloves tegen sterk gereduceerd tarief parkeren.

160 mensen hebben zich nu al als lid ingeschreven bij Mason&Gloves. Een teken dat het initiatief een schot in de roos is. Boksen is een fantastische sport en daarbij een van de meest intensieve weet Stavasius, die zelf sinds jaar en dag ook bokst om zich fysiek en mentaal optimaal fit te houden. In Pascal Heppenhuis vond hij een perfecte partner. Heppenhuis, heeft zijn baan in de verslaafdenzorg opgegeven en gaat fulltime, lees zes dagen per week, aan de slag. Optimale begeleiding van ieder lid wordt daarbij met hoofdletters geschreven.

The noble art of self defence

Heppenhuis en Stavasius willen met Mason&Gloves ook een lans breken voor boksen, “The noble art of self defence”. Ze weten over de gemengde gevoelens die boksen nog altijd oproept. De gedachten over de bokssport vinden mogelijk hun oorsprong in de angst van de burgerlijke klassen voor het volk, waar boksen een populaire sport is. Mensen die door geboorte of maatschappelijke status tot de gegoeden uit de samenleving gerekend werden stonden decennialang mijlenver van het normen en waardenstelsel van de liefhebbers van de bokssport. Die afkeer en vooroordelen zit ook bij hun nazaten in de genen.

“Het is een wereld die glamour en glitter uitstraalt, maar anderzijds te kampen heeft met het imago van mensenslachting en louche praktijken. Die zullen hier beslist niet plaatsvinden”, bezweren Stavasius en Heppenhuis. “Daarin zijn we heel fel. We gaan onze reputatie niet te grabbel gooien. We gaan hier intensief, hard eerlijk en wars van sterallures en poeha werken. In de wereld vol van grote ego’s is hier iedereen gewoon een van de jongens of meisjes.”

Boksen als natuurlijk afslankmiddel

Topfit worden is het doel, zo blijkt in Heerlen. Wielrenners die in de wintermaanden hun conditie willen onderhouden, vrouwen die hun figuur willen verbeteren. Voor een Heerlense dame was een tikkeltje overgewicht de belangrijkste reden om op boksen te gaan. “Maar ik zag het ook als een uitdaging”, zegt Esther. “Boksen wordt in het algemeen toch gezien als een mannensport. Ik heb van tevoren ook fitness en Taibo gedaan. Maar boks training is beduidend zwaarder. Je ziet soms even zwarte sneeuw. Na een training ben ik altijd best trots, dat ik het heb vol gehouden.”

Thimon, telg van een gegoede familie, had thuis het nodige uit te leggen toen hij vertelde op boksen ging. “Ik ben opgegroeid met beschaafde sporten als hockey, tennis, badminton en roeien. “Toen ik thuis vertelde dat ik op boksen ging hadden mijn ouders echt zoiets van: wat krijgen we dan nu! Ik dacht zelf ook: daar zullen we wel van de stoere kleerkasten met kaalgeschoren hoofden en het nodige ijzerwerk in de oren rondlopen. Ik had niet verwacht hier zulke beschaafde, aardige, en vooral ‘normale’ types aan te treffen. Inmiddels weet ik dat een bokser niet overdreven gespierd hoeft te zijn. Hij moet het meer van zijn conditie en techniek als van zijn spierkracht hebben. Of boks training zwaar is? “Laat ik het zo formuleren: ik heb in mijn leven vele sporten beoefend, maar ik heb nergens zoveel gezweet, als tijdens het boksen.”

“Voor mij is boksen uitgegroeid een uitlaatklep”, zegt een andere dame. Bij dijen als Edammerkazen is het geen absoluut wondermiddel. Maar boksen helpt om gewicht en lichaamsvorm te bepalen. “Je krijgt van warming-up tot cooling-down een super intensieve training. Door het spelelement is boksen bovendien tien keer lekkerder dan bijvoorbeeld fitness, zegt de ranke Heerlense.

Boksen is niet dom op elkaar inhakken.

Rijst de vraag hoe dat moet bij vrouwen. Het treffervlak oogt erg klein. Bovendien lijkt de kans op een tik op zeer pijnlijke plek groot. “Nee hoor”, bezweert ze. “Hier wordt ontzettend rekening met elkaar gehouden. Boksen is bovendien niet dom op elkaar inhakken. Bij boks partijtjes moet je echt je hersens gebruiken. Toch kan ik me heerlijk uitleven in het boksen. Ik ben ook écht een stuk sterker geworden. Daardoor voel ik me een stuk zekerder. Door de technieken die ik heb geleerd weet ik hoe ik iemand kan raken. Het geeft me een veilig gevoel. Maar dat is natuurlijk een noodscenario. Je probeert altijd eerst verbaal te regelen, dat een ruzie niet escaleert. Ook daarin helpt boksen je verder. Je krijgt hier namelijk zelfbeheersing geleerd.”

Foto’s Parkstadactueel/Tom de Cock