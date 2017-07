Op 8 & 9 juli 2017 vindt de tweede editie plaats van “El Mundo Fantasia” .

De wereldtuinen van Mondo Verde Landgraaf worden op deze dagen omgetoverd tot een omgeving waar de wereld van de Fantasy ,Cosplay en Steampunk tot leven komt! Ontmoet allerlei fraaie creaties, waaronder Disney karakters, Film/Comic helden zoals Batman, Star Wars figuren, Ghostbusters, World of Warcraft, Transformers, Vikingen, Ridders, en nog veel meer! Bezoek de kampementen van o.a. de Steampunk wereld, met hun aparte uitvindingen, het leven van de Vikings, de ridders uit de middeleeuwen en neem deel aan verschillende workshops/ demonstraties oa.

Grimeren, body/facepaint, boogschieten, roofvogels etc. Geniet van de diverse Live optredens waaronder: “The Dolmen” (Engeland), “Victor Sierra” (Parijs), “Pyrolysis” (Nederland). El Mundo Fantasia is ook heel leuk voor kinderen! Zo is er kinderanimatie waaronder “Frozen“ ,”Disney Meet & Greet”,Valentino de Sprookjeself, de Chinese Tovenaar.

kinderschmink/grime, en zijn er verschillende attracties in het park waaronder de nieuwe en spectaculaire Wildwaterbaan! (opening medio Mei) En niet te vergeten de “Costume Contest”! Show jouw eigen creatie en win een mooie prijs: Je eigen 3D figuur van je winnende creatie gemaakt door “3D on the Move”! Een evenement is natuurlijk niet compleet zonder de vele leuke marktkraampjes die er zijn, met speciale artikelen, geschikt voor zowel de grote, als de kleine beurs! Iedereen mag dit evenement verkleed bezoeken, maar je mag uiteraard ook eerst kennis maken met deze unieke wereld, met vertier voor jong en oud! “El Mundo Fantasia” kunt U vinden op de website: www.elmundofantasia.com of op Facebook onder “El Mundo Fantasia.”

Foto El mundo Fantasia