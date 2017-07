8 & 9 juli 2017 STOOMTREINDAGEN SIMPELVELD

redactie van Parkstadactueel |

Reis mee en beleef de nostalgie van de Miljoenenlijn!

Programma

Dit jaar wordt De Miljoenenlijn bezocht door verschillende gasttreinen, waaronder de LTM loc van Hoorn-Medemblik, de Austerity van Maldegem, de 8811 van de SSN, de 2205 van de SHD, de 2225 van de SMMR en… dat blijft nog even een verrassing.

De stoom- en diesellocomotieven én diverse nostalgische treinwagons staan continue ter bezichtiging aan het perron te Simpelveld. Uiteraard rijdt al dit materieel ook afwisselend door het schitterende Heuvellandschap.

In het depot te Simpelveld is te zien en te horen hoe de oude (en nieuwe) techniek levend wordt gehouden. Ook is hier de Brand Biergarten te vinden, waar even (onder het genot van een hapje en een drankje) uitgerust kan worden.

Verder kan men het museum met handgemaakte (stoom)modellen bezichtigen, evenals onze museumallee.

Ook aan de jongere bezoeker is gedacht. Wat dacht je van een ritje met één van de miniatuurtreinen of ga je liever mee in de cabine van de machinist van een echte trein? Bewonder onze buitenmodelbaan of leef je uit op het springkussen.

Kortom, een ideaal dagje uit voor het hele gezin. Ga terug in de tijd en ervaar de bevlogenheid van de vele Miljoenenlijnvrijwilligers.

Plaatsbewijzen

Bezoekers van de Stoomtreindagen kunnen met de speciale dagkaart naar hartenlust gebruik maken van alle treinen. Deze dagkaart geeft tevens toegang tot het station en emplacement van de ZLSM te Simpelveld. Een dagkaart kost € 15,00 p.p. (vanaf 12 jaar), en € 5,00 p.p. voor kinderen (3 t/m 11 jaar). Kaartjes zijn te verkrijgen aan dagkassa’s , bij de conducteurs op de treinen en via www.miljoenenlijn.nl te boeken. Het station van Simpelveld is dit weekend niet vrij toegankelijk.

Openingstijden

Het station en het emplacement is, het gehele festivalweekend, geopend van 9.30 uur tot 18.30 uur. De treinen rijden tussen 10.00 uur en 18.00 uur.

Meer informatie

Voor meer informatie kan er contact opgenomen via onderstaande kanalen:

Telefonisch 045 5440018 (alleen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur);

]Per e-mail: info@miljoenenlijn.nl.

De complete dienstregeling en het aanvullende programma zijn begin juli te vinden op www.miljoenenlijn.nl.

Tekst vvv Zuid Limburg / Foto’s Niels Jacobs en Parkstadactueel/Lucho Carreno