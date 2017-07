Blues Brothers on tour in de Parkstad 

Ton Reijnaerts |

Op vrijdag 25 augustus geven The Original Blues Brothers een concert tijdens het Eschweiler Musikfestival EMF). Als voorproefje toerden The Blues Brothers ‘Jake’ en ‘Elwood’ vandaag in de Bluesmobile door de Parkstad en gaven alvast enkele swingende promotieoptredens. Parkstad Actueel fotograaf Tom de Cock legde het vast in een mooie, sfeervolle, fotoreportage.

“Everybody wants somebody, Everybody wants somebody to love, Someone to love, Someone to kiss”, welke dertigplusser kent deze singsong tekst niet”? De negenkoppige Blues Brothers band, bekend van de legendarische filmhit ‘The Blues Brothers’ en destijds bij elkaar gebracht door de bezonnebrilde heren (John Belushi en Dan Aykroyd) zorgt tijdens wereldtournees al jaren voor de ultieme Jazz- en blues ervaring.

Line-Up: Steve “The Colonel” Cropper (gitaar) | Lou “Blue Lou” Marini (saxofoon) | “Smokin” John Tropea (gitaar) | Leon “The Lion” Pendarvis (keyboard) | Eric “The Red” Udel (basgitaar) | Lee “Funkeytime” Finkelstein (drums) | Larry “Trombonius Maximus” Farrell (trombone) | Steve “Catfish” Howard (trompet) | Bobby “Sweet Soul” Harden (zang) Special Guest: Jonny “Rock N Roll Doctor” Rosch (zang, harmonica) weten dan ook als hoe je een perfecte publieksshow in elkaar steekt. Meesterlijke, magival, borst-thumpin ‘blues, gospel en soul met hits als ‘I am a Soulman.’

The Original Blues Brothers viert dan ook al sinds 1988 triomfen op internationale podia. Van Jazz en Blues festivals zoals Nimes Fair (Frankrijk), North Sea Jazz Festival (Holland ), Pistoia Blues Festival (Italië) tot Montreux Jazz Festival in Zwitserland waar een 60.000 koppig publiek extatisch ontvlamde. Het optreden in het naburige Eschweiler, eind augustus is een unieke gelegenheid om deze wereldtoppers live te beleven.

Voor meer info en tickets: www.emf-eschweiler.de

Foto’s Parkstadactueel/Tom de Cock