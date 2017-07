Cavemanrun in Landgraaf

Op zaterdag 16 september vindt een gloednieuwe editie van de Cavemanrun plaats in onze gemeente; de Cavemanrun Ice Edition. Bent u sportief en wel te porren voor een uitdaging? Dan is dit de kans voor u. De Cavemanrun is een sportieve, maar bovenal een recreatieve activiteit waaraan u alleen, maar ook als groep kunt deelnemen. Bijvoorbeeld als familie-uitje of bedrijfsuitje.

Het parcours van de Cavemanrun ligt rondom de Wilhelminaberg en zit vol met verrassende onderdelen. Bij SnowWorld Landgraaf moeten de deelnemers de sneeuwhelling overwinnen, daarna komen uitdagingen in Megaland, Mondo Verde, de prachtige bosgebieden rondom Kasteel Strijthagen en de Overste Hof aan bod. Als laatste mogen de deelnemers de Wilhelminaberg, de langste trap van Nederland, bedwingen. Het gaat bij de Cavemanrun niet om het winnen, maar om het plezier om deel te nemen en het trotseren van het parcours. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op de website van Cavemanrun »

Uitleg over de Cavemanrun

De Cavemanrun is een obstacle run waarbij tientallen obstakels moeten worden overwonnen om de finish te bereiken waarbij kracht, modder, water en uithoudingsvermogen centraal staan.

Dit jaar kun je kiezen uit 4 afstanden:

6 km

9 km

12 km

18 km

Extra zwaar wordt het parcours door de enorme hoogteverschillen en de passage door unieke gebieden.

Een fysieke en mentale beproeving die kracht, conditie, doorzettingsvermogen, teamspirit én een grote knipoog vergt, met enthousiast publiek, opzwepende muziek en een fantastisch feest aan de finish.

Tickets bestellen

https://youtu.be/tozANwVPFbY?t=4

Foto Cavemanrun