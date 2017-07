Heksenvervolgingen in Aken

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Foto-onderschrift: Blik op de Katschhof in 1520, via het oude schetsboek van Albrecht Dürer

Tijdens de heksenvervolgingen in Europa werden van de vijftiende tot de 18de eeuw 60.000 mensen – al dan niet na voorafgaande onthoofding – op de brandstapel geplaatst. 80 procent van de slachtoffers waren vrouwen. In Reichsstadt Aachen werden tussen 1548 en 1649 minstens zeven vrouwen levend verbrand op de huidige Köngishügel (Hexenberg, Melatener Straße, Höhenweg) in Aken. Dat en nog veel meer bijzondere onthullingen zijn donderdagavond te beluisteren tijdens een bijzondere lezing in Centre Charlemagne in hartje Aken.

Docent Dr. Werner Tschacher van de universiteit Köln reconstrueert in zijn voordracht heksenvervolgingen in het tijdsgewricht van reformatie en tegen reformatie en belicht de hamvraag of de heksen vervolgingen en processen al dan niet voortvloeiden uit geloofsconflicten.

Donderdag 13. juli, Auditorium des Centre Charlemagne – Neues Stadtmuseum Aachen,Katschhof 1. Aanvang 18.00.