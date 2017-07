Oorspronkelijke Schenkingsakte

Zéér bijzonder. De originele schenkingsakte is terug in Kasteel Hoensbroek. De huidige eigenaar, Markies Rüdiger von und zu Hoenbroeck (op de foto met zijn vrouw), biedt de officiële akte ter bruikleen aan Kasteel Hoensbroek aan. De akte is het oudste archiefstuk van het kasteel en hét bewijs van bestaansrecht. Deze akte is de bevestiging van schenking en dateert van 7 december 1389, is op origineel perkament, heeft een twaalf centimeter groen ruiterzegel aan een rood, groen en gele zijden streng.

De akte wordt tentoongesteld in een speciale vitrine en is van 16 juli tot 29 juli 2017 voor iedereen te bewonderen in de ruimte ‘Op den groten toren’ in Kasteel Hoensbroek.

Foto kasteelhoensbroek.nl