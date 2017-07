Park City Live wordt stilaan cultuur erfgoed  

Ton Reijnaerts |

Parkcity live in het fantastische bomenrijke Bekkerveld park in Heerlen leverde afgelopen weekend een schitterende tijdsbeelden op. Jongerencultuur en live popmuziek van de jaren zestig tot heden. Perfect gesymboliseerd door headliner Golden Earing.

Regionale festival zijn ‘in’. Parkcity Live al in januari stijf uitverkocht is het bewijs. Het Heerlense familiefestival stuit sinds twee jaar aan haar publieksgrenzen. Maar desondanks wil organisator Hans Paul Nieskens ook komend seizoen niet uitbreiden. “Ik ga niet tornen aan onze formule. We blijven ook in 2018 een tweedaags festival. Consequentie is wél dat de prijzen bij de komende editie omhoog moeten. Hoewel we graag anders hadden gezien valt daar door de sterk gestegen prijzen van bands, standbouwers en toeleveranciers helaas niet aan te ontkomen.”

Een festival met meerdere headliners als Golden Earing, Nederlandse oudste popgroep vraagt voor een festivaloptreden 50.000 euro, is voor Parkcity Live actueel dan ook onbetaalbaar. Maar omdat de gepokt en gemazelde Nieskens weet wat er bloeit en broeit onder zijn doelgroep weet hij er altijd weer een bijzonder mouw aan te passen.

“Het festivalpubliek bestaat uit drie lagen. De echte hardcore festivalfans dan als tweede laag de mensen die naar het programma kijken en dan het besluit nemen om al dan niet te gaan. En als derde laag mensen die gaan omdat vrienden of buren ook gaan. Voor de gezelligheid, de samenhorigheid en de samenzang dus.”

De mensen op Parkcity Live hebben maar een missie: feestvieren

Die laatste groep is de kurk waar familiefestival Parkcity live goeddeels op drijft. Het festivalgebeuren in Bekkerveld staat ook in schril contrast met de ‘Vintage- jaren. De flowerpower beelden van Pinkpop durft menige als een soort Catwezel rondlopende vader zijn kinderen soms bijna niet te laten zien. En moeder zal op sommige momenten ook liever de keuken inlopen. Bij Parkcity Live genieten ouders en kinderen veelal samen van een topdag. Ieder op zijn eigen wijze en in de nabijheid van een podia dat aansluit bij de smaak. Parkcity Live is in navolging van Europa’s oudste popfestival Pinkpop dan ook hard op weg om uit te groeien tot cultureel erfgoed.

Foto’s: ®Parkstadactueel/Tom de Cock