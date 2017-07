RKTSV TERWINSELEN – RODA JC 0-14

Roda JC Kerkrade heeft zaterdagavond in haar eerste oefenwedstrijd dubbele cijfers weten te halen. Op het Sportcomplex Seghemanstraat werd RKTSV Terwinselen met 0-14 verslagen.

Hoofdtrainer Robert Molenaar zag zijn elftal gretig starten, wat direct resulteerde in eenrichtingsverkeer en een aantal goede mogelijkheiden voor de Eredivisieclub. Celestin Djim zette Roda JC na 11 minuten spelen op een 0-1 voorsprong, nadat hij een hoekschop van Van Peppen binnenkopte. Kort daarna zette Paulissen een 0-2 tussenstand op het scorebord; Rutjes was de aangever.

Livio Milts, speler van Jong Roda JC, gaf zijn visitekaartje af en tekende na 27 minuten koelbloedig voor de 0-3. Vervolgens liet Mikhail Rosheuvel tweemaal zijn klasse zien. Na 30 minuten spelen plaatste hij de bal beheerst in de hoek: 0-4. vijf minuten later stuurde Nathan Rutjes vier tegenstanders het bos in, gaf de bal af aan Rosheuvel welke beheerst afrondde: 0-5.

Vlak voor rust sloeg Roda JC nóg tweemaal toe. Nathan Rutjes, gretig als altijd, tekende in de 40e minuut voor de 0-6. Vlak voor rust poeierde Adil Auassar een vrije trap snoeihard in het kruis (0-7).

Na de theepauze verschenen onder andere Dani Schahin, Gyliano van Velzen, Henk Dijkhuizen en Mario Engels op het veld. Van Velzen liet direct zijn klasse zien; binnen 7 minuten scoorde de rappe vleugelspeler tweemaal op wonderschone wijze. Testspeler Brasnic (Leverkussen) deed in de 80e minuut een duit in het zakje en scoorde de 10e treffer van de avond. Vervolgens was het tweemaal de beurt aan Dani Schahin (0-11 en 0-12).

Gyliano van Velzen maakte drie minuten voor tijd zijn derde van de avond (0-13). Het laatste doelpunt van de avond kwam opnieuw op naam van Brasnic (0-14).

Aanstaande woensdag (12 juli) oefent Roda JC op Sportpark Pronsebroek om 19.00 uur tegen Groene Ster.

Foto’s @Wendy Peters