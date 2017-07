The Other Side Of Hope te zien in het Filmhuis de Spiegel

Finland, 2016 / 97 minuten

Regie: Aki Kaurismäki

Met: Ville Virtanen, Tommi Korpela, Kati Outinen

The other Side of Hope is na Le Havre (2011) de tweede film uit Kaurismäki’s trilogie. In zijn bekende minimalistische stijl begeeft Kaurismäki zich weer in het vertrouwde Helsinki. Wikstrom, een voormalig handelsreiziger in T-shirts en pokerliefhebber, wil na zijn scheiding en de verkoop van zijn handelswaar een nieuw bestaan opbouwen. Hij opent het restaurant de Golden Pint. Hier ontmoet hij Khaled, een Syrier die de oorlog in Aleppo ontvlucht is. Khaleds asielaanvraag is afgewezen waarna hij de illegaliteit ingedoken is. Na een wat minder goede start tussen beide heren wordt Khaled in de restaurantgemeenschap opgenomen. De pogingen van Wikstrom om The Golden Pint tot leven te wekken – van gehaktballen tot sushi – zijn hilarisch en maken de film gaandeweg steeds vrolijker.

Ondanks het zware thema weet Kaurismäki hier een droogkomische film van te maken. De lange, statische scènes, op 35 mm opgenomen, worden gelardeerd met weemoedige Finse rockmuziek tegen een achtergrond van barretjes, donkere straten en gokhallen.

The other Side of Hope is in essentie een verhaal over mededogen, hoop en menselijkheid. Kaurismäki toont mensen die zonder grote woorden gewoon het goede willen doen, waardoor de film je – ondanks de maatschappelijke thematiek – zomaar met een goed gevoel zou kunnen achterlaten.

Prijzen o.a.:

Berlin International Film Festival – 2017 – Zilveren Beer – Best Director – Aki Kaurismäki

Dublin Critics Circle Award – 2017 – DFCC – Best Actor –Sherwin Haji

★★★★ de Volkskrant – ‘In Kaurismäki’s laatste juweeltje wordt een realistisch vluchtelingenrelaas prachtig gecombineerd met slapstick. Het lijkt alsof in The Other Side of Hope twee films naar verzoening zoeken.’

★★★★ NRC – ‘Ondanks de thematiek heeft The Other Side of Hope een lichte, uit duizenden herkenbare Kaurismäki-eske toon. Zijn gortdroge humor zorgt ervoor dat de humanistische boodschap nooit drammerig aanvoelt.’

