Brassband Willebroek wint WK Brass Bands

Brassband Willebroek, onder leiding van Frans Violet, is de kersverse WMC Wereld Kampioen Brass Bands. De uit België afkomstige Brass Band bleef met hun totaal score van 97,50 punten de National Band of New Zealand en de Carlton Main Frickley Colliery Band (beide 95,00 punten) nét voor. Omdat de National Band of New Zealand een hogere score had voor hun verplicht werk, werden zij beloond met een tweede plek.

Een aantal jaar geleden werd Brassband Willebroek al Europees kampioen. Daarnaast won men meerdere malen het nationaal kampioenschap van België. De afgelopen jaren zat men in moeilijker vaarwater, maar een betere comeback kan men zich niet bedenken!

Foto WMC