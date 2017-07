Festival Across the Borders vanavond spectaculair van start met Kapa Haka

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Het bekende Euregionale Festival Across the borders gaat vanavond om 19.30 spectaculair van start met optredens van The national band of New Zealand en de Maorische Kapa Haka dansgroep op de Akense Katschof, het fraaie plein tussen Aachener Dom en raadhuis. Een uitgelezen gelegenheid om een spectaculair Haka optreden live mee te maken.

De National Band of New Zealand neemt deel aan het Wereld Muziek Concours en maakte zaterdagavond al grote indruk tijdens de spectaculaire openingsshow in het Parkstad Limburg stadion zaterdagvond.

Dat de New Zealand topband nu ook in Aken in actie komt heeft alles te maken met de culturele samenwerking die de laatste jaren tussen Heerlen en Aken is gegroeid.

Het Euregionale cultuurfestival Across the Borders biedt sinds jaar en dag grensoverschrijdende uitvoeringen op veelal heel bijzondere locaties. Deze editie bijvoorbeeld in het JF Kennedypark de binnenhof van het Kármán-Auditorium en het Depot Talstraße, waar tot voor kort trams en bussen werden gestationeerd en dat nu is omgetoverd in een cultuurcentrum.

Voor meer informatie over programma en locaties zie www.acrosstheborders.de

Foto WMC ( Opening) en Foto’s Acrosstheborders