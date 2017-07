Papagaai maakt amok  

redactie van Parkstadactueel |

Geschreeuw, gevloek en het geluid van ‘vliegende meubelen’ deed vandaag meerdere bewoners van een flatgebouw in Aken naar de telefoon grijpen. Toen de gealarmeerde politie met zwaailicht voorreed zagen ze een man met bebloede onderlip naar buiten komen. Het onderstreepte het vermoeden van een uit de hand gelopen echtelijke ruzie. Het ‘slachtoffer’ kwam echter met een verrassende verklaring op de proppen. Hij had een luidkeelse en heftige ruzie gehad met zijn papagaai waarbij in de woning verschillende breekbare voorwerpen waren gesneuveld. Nadat de man zijn papagaai had uitgescholden voor ‘Du dreckige Sau!’ Daarop had de papegaai hem in zijn onderlip gebeten. De vernielingen in de woning ondersteunden het verhaal van de man, stelde de politie vast. Hoe het verder gaat met de kemphanen is, vooralsnog niet bekend.

Foto@Parkstadactueel/Lucho Carreno