Bricksworld wordt leer-werkbedrijf

Redactie Parkstadactueel |

Het college van B&W is akkoord gegaan met een voorstel om Bricksworld een eenmalige bijdrage van € 50.000 te verlenen uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES). Voorwaarden daarvoor zijn dat het een leer-werkbedrijf wordt voor studenten van het Beroepscollege Parkstad Limburg en dat er maatwerktrajecten voor kwetsbare jongeren worden opgezet. Eind 2020 moeten op deze manier zo’n 40 tot 45 mensen zijn opgeleid en minstens 10 jaarcontracten van minimaal 24 uur per week zijn gesloten.

Het Fonds Economische Structuurversterking is in december 2016 door de gemeenteraad in het leven geroepen. De doelstelling is het behouden en/of creëren van werkgelegenheid. Bedrijven gaan daartoe een partnerschap aan met de gemeente voor projecten en initiatieven die meerwaarde hebben voor meer partijen dan alleen de betrokkenen zelf.

Belevingswereld

In de nieuwe vestiging (het voormalige pand van Meyer & Meyer in de Van der Maesenstraat) komt de legowinkel op de begane grond, samen met een speelhoek voor peuters en een koffiecorner. De eerste en tweede etage worden een belevingswereld (1.000 m²). Daar zijn steeds de nieuwste modellen te bezichtigen en te koop, zijn diverse bouwstenen los verkrijgbaar via de ‘pick a brick’-wand en kunnen bouwinstructies worden geraadpleegd.

Leer-werkbedrijf

Bricksworld is een partnerschap aangegaan met het Beroepscollege Parkstad Limburg (BcPL) en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Daardoor is het nu ook een erkend leer-werkbedrijf, onder meer voor stagiairs van het Beroepscollege. Verder worden maatwerktrajecten opgezet voor kwetsbare jongeren in samenwerking met het jongerenloket van de gemeente Heerlen, bureau VSV (Voortijdig Schoolverlaten) en het WSP (Werkgeversservicepunt).

Win-win

Economiewethouder Martin de Beer vindt dit een goed voorbeeld van een win-win situatie. “Het oprichten van een leer-werkbedrijf vergroot de kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. Aan de andere kant zorgt het belevingsconcept voor een extra impuls in de speerpuntsector Retail & Leisure.”

Bricksworld wil open gaan tijdens het Kidsweekend op 23 en 24 september. Daarna wil het bedrijf diverse eigen evenementen organiseren.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock