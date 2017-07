Gemeente maakt minicamping mogelijk in hart van Kerkrade!

Aan de Hammolenweg in Kerkrade-Centrum komt een minicamping en Bed & Breakfast. Wethouder Tim Weijers (Toerisme/ Ruimtelijke Ordening): “Deze vorm van verblijfsrecreatie sluit uitstekend aan bij onze Visie Toerisme die we vorig jaar door de gemeenteraad hebben laten vaststellen, waarin het uitbreiden van kwalitatieve en onderscheidende overnachtingsmogelijkheden een belangrijke rol speelt.”

De familie Lanckohr, die al 110 jaar een boerenbedrijf runt aan de Hammolenweg, klopte met de plannen aan bij de gemeente. “Als gemeente zijn wij hier heel blij mee. Op deze wijze komen we op toeristisch gebied weer een stap verder met de versterking van onze vier V’s: Verbinden, Verleiden, Vermarkten én Verblijven”, aldus wethouder Weijers.

Volop mogelijkheden

Initiatiefnemer van de plannen is Iris Lanckohr. “We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de plannen voor de minicamping en B&B”, vertelt de 20-jarige Iris vol enthousiasme. Iris heeft haar opleiding Hotelmanagement afgerond en weet waar ze over praat. “De plannen hebben betrekking op het huis van mijn opa en oma aan de Hammolenweg 11. Zij genieten er van hun oude dag en wij kunnen daar straks indien nodig mantelzorg verlenen. In en rondom het huis is zo veel ruimte beschikbaar, dat we volop mogelijkheden zien om er over enige tijd gasten te verwelkomen.”

Hoeveel kampeerplekken er precies komen, kan Iris nu nog niet zeggen. “We denken nu aan 10 à 15 plaatsen. In ieder geval wordt het kleinschalig en zullen we ervoor zorgen dat er geen overlast ontstaat voor omwonenden. Niet alleen de campinggasten, maar ook de bezoekers van de B&B kunnen straks op ons eigen terrein parkeren. In de kelder van het huis is ruimte voor enkele paardenstallen. We overwegen dan ook om op termijn aan gasten de mogelijkheid te bieden om hun eigen paard mee te nemen. Zo trekken we ook paardenliefhebbers die bijvoorbeeld meedoen aan wedstrijden in de omgeving. Ook kunnen mensen hier straks misschien terecht om een ijsje te eten in een soort ‘ijscafé’. Kortom mogelijkheden genoeg.”

Toplocatie

De landelijke omgeving van de Hammolenweg is een toplocatie voor een minicamping en B&B, vindt Iris. “We zitten hier volop in het groen van de Anstelvallei, waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. In het centrum van Kerkrade, dat op loopafstand ligt, vinden wekelijks evenementen en/of activiteiten plaats. En dan natuurlijk de vele attracties in de directe omgeving, zoals GaiaZOO, Museumplein Limburg en de opstapplaats voor de stoomtrein. Daarnaast heeft de boerderij van mijn ouders aan de Herenanstelerweg ook het nodige te bieden. Kinderen die bij ons logeren kunnen daar straks een rondje komen rijden op de tractor. En tijdens een rondleiding kunnen bezoekers de kalfjes aaien en de melkrobot aan het werk zien. Want zoals het vroeger bij mijn opa op de boerderij ging, toen alles nog met de hand werd gedaan, zo gaat het natuurlijk al lang niet meer.”

Logeren bij de boer

Iris is er trots op dat zij en haar broers, Rick en Luc, de vijfde generatie Lanckohr vormen op ’s Heerenanstel. “Wij dragen straks allemaal op onze eigen wijze bij aan de instandhouding van ons familiebedrijf. Mijn broers, die beiden een agrarische opleiding doen, met hun werk op de boerderij en ik met mijn activiteiten rondom het logeren bij de boer. Want zo kun je de plannen toch wel in een notendop omschrijven.”

Langer verblijven en genieten

De gemeente Kerkrade maakt deze minicamping en B&B aan de Hammolenweg mogelijk via het bestemmingsplan Buitengebied. Het ontwerpbestemmingsplan wordt ter visie gelegd en de gehele procedure zal naar verwachting in het najaar worden afgerond, waarna het eind van dit jaar ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd wordt. Wethouder Weijers: “Het bestemmingsplan Buitengebied creëert ook ruimte voor GaiaZOO om activiteiten te ontplooien op het gebied van kleinschalige verblijfsrecreatie, oftewel overnachten in deze prachtige dierentuin. Met de ontwikkeling van dergelijke initiatieven zorgen we er als gemeente voor dat toeristen langer in onze stad verblijven en dus nóg beter kunnen genieten van al het moois dat Kerkrade te bieden heeft.”

Foto Afdeling communicatie Gemeente Kerkrade