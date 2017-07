Kom op de Soep Chèvremont 2 jaar!

Redactie Parkstadactueel |

Twee jaar geleden zijn Ivo en Marieke Ebben gestart met ‘Kom op de Soep’ Chevremont om de bewoners in de wijk een gezellige middag te bieden waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kommetje soep.

Op 13 juli is het twee jaar geleden dat gestart werd met het project Kom op de Soep in de wijk Chevremont. Dit initiatief is door Ivo en Mariek…e Ebben genomen en is een succes. Op die dag zullen zij stil staan bij dit jubileum met gratis soep voor iedereen en live muziek van Marna Bolkenstijn. Sinds de start is meer dan 1000 liter soep geserveerd en zijn vele gesprekken en buurtcontacten ontstaan bij het nuttigen van de altijd vers gemaakte soep. Dit was ook het doel: mensen in de buurt op een laagdrempelige wijze in contact brengen. Pietershof in de wijk Chevremont is daarvoor een geschikte locatie en is ook een van de wijkpunten in Kerkrade. Kom op de Soep wordt mede mogelijk gemaakt door Samen Leven Kerkrade.

Na twee jaar is het tijd om de “soeplepel” door te geven, vanaf 20 juli 2017 neemt Mondriaan ‘Kom op de Soep Chevremont’ over. Katja van Kerkom van Mondriaan geeft aan dat ze zeer vereerd zijn om Kom op de Soep te mogen overnemen. Met de overname verandert er niet veel, alleen de tijden zullen een beetje aangepast worden. De nieuwe tijden vanaf 20 juli 2017 zijn 14.00-16.00 uur.

Foto: Gemeente Kerkrade