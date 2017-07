Limburg verrast, verbaasd en teleurgesteld door korting van Noord-Brabant op subsidie philharmonie zuidnederland

Korten op de subsidie doet geen recht aan de kwaliteit en impact van het orkest voor Zuid-Nederland. In het gezamenlijke onderzoek van Noord-Brabant en Limburg door Berenschot en MH management en advies is hiervoor geen rechtvaardiging te vinden. Het orkest bestrijkt met haar concerten en educatieve activiteiten Zeeland, Noord-Brabant en Limburg, is vaste gast in het Concertgebouw in Amsterdam en heeft onlangs een eerste internationale tournee in Frankrijk afgerond. Nu de Haagse betrokkenheid afneemt dienen provincies hun culturele infrastructuur in stand te houden en zeker niet te korten. In 2015 sprak de Provincie Limburg met het Uitvoeringsprogramma Cultuur: ‘Limburg Culturele Werkplaats’ onvoorwaardelijke steun uit aan het orkest.

Limburg is overtuigd dat philharmonie zuidnederland met haar expertise bijdraagt aan een gemêleerd muzieklandschap in Nederland. De afgelopen jaren heeft het orkest zich kwalitatief onderscheiden en verder ontwikkeld zowel in de drie provincies als in Nederland. Philharmonie zuidnederland werkt samen en verbindt talrijke professionele organisaties, van Opera Zuid tot Toneelgroep Maastricht, van Cultura Nova tot Zomerparkfeest. Door samenwerking met fanfares en orkesten, muziekeducatie op scholen, talentontwikkeling met opleidingen en het meedoen met evenementen, speelt de philharmonie zuidnederland een essentiële en verbindende rol in de gevarieerde Limburgse muziekwereld. Hierdoor komen meer Limburgers steeds vaker en vroeger in aanraking met symfonische muziek. Gedeputeerde Staten van Limburg zullen zich samen met de philharmonie zuidnederland beraden hoe ze hier mee moeten omgaan.