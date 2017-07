Spectaculaire parade op Noorderbrug Maastricht

Redactie Parkstadactueel |

Noorderbrugparade met Theater Titanick en Les Plasticiens Volants

Op de plek waar normaal dagelijks meer dan 50.000 auto’s rijden vindt op zondagavond 20 augustus een uniek spektakel plaats. De top straattheateracts van Theater Titanick en Les Plasticiens Volants werken eenmalig samen en verzorgen een unieke en gratis toegankelijke parade op een bijzondere plek: bovenop de Noorderbrug in Maastricht. Bouwer Strukton, projectorganisatie Noorderbrug en de organisatie van festival Cultura Nova slaan de handen ineen om deze bijzondere buitenvoorstelling mogelijk te maken.

Theater Titanick

Dit Duitse spektakelgezelschap trekt voorbij in paradevorm met rijdende objecten uit de openluchtvoorstelling ‘Firebirds’. Ze verbeelden de strijd om het eerste vliegende toestel. Een parade van avontuurlijke piloten uit verschillende landen zoekt met hun ‘vliegende’ Madmax-achtige machines op spectaculaire wijze hun weg door en langs het publiek op de Noorderbrug. Het publiek ervaart groteske pogingen van de piloten om op te stijgen, vol vuureffecten en rookwolken.

Les Plasticiens Volants

Deze Franse theatergroep is geen onbekend gezelschap voor Maastricht. Met hun gigantische opblaasfiguren openden ze eerder al Mosae Forum en de nieuwe Markt. Nu zijn ze terug. In het decor van de oude Noorderbrug verbazen en verwonderen ze met hun enorme opblaasbare marionetten het publiek. De door acteurs aangestuurde ‘poppen’ bewegen, dansen en rennen door het publiek. Een garantie voor een uniek schouwspel.

Noorderbrug afgesloten voor alle verkeer: kansen voor theater!

De bekende Noorderbrug in Maastricht krijgt een nieuwe aanlanding aan de westzijde van de Maas. Hierdoor verbetert de doorstroming van het verkeer en ontstaat aan de noordkant van de stad een nieuw park. Om de nieuwe aanlanding op de bestaande brug aan te sluiten gaat de brug van 7 tot en met 21 augustus dicht voor al het verkeer. Dat is vervelend voor weggebruikers, maar het biedt wel de eenmalige mogelijkheid om voor bewoners en bezoekers iets speciaals te organiseren. Dat doen de organisatoren op zondagavond 20 augustus. Dat is de dag voordat de ‘nieuwe Noorderbrug’ in gebruik wordt genomen. Zo wordt symbolisch afscheid genomen van de ‘oude’ brug en wordt de ‘nieuwe’ brug verwelkomd.

Gratis toegang. Voorprogramma start om 19.30 uur.

De brug gaat open voor publiek om 19.30 uur. Tot 21.00 uur vindt op de brug een voorprogramma plaats. Een mooie amuse, met tal van verrassingen. De hoofdparade met Theater Titanick en Les Plasticiens Volants start om 21.00 en duurt tot ongeveer 22.00 uur. Kom op tijd, want vol is vol!

Toegang tot de brug

Het publiek kan de Noorderbrug betreden via de oude afrit naar de Bosscherweg/Boschstraat. Vanaf hier kan iedereen de brug oplopen. De parade en alle andere onderdelen vinden plaats bovenop het ‘oude’ deel van de Noorderbrug. Het spektakel is voor iedereen geschikt en toegankelijk.

Bereikbaarheid

Bezoekers worden geadviseerd vooral te voet, met de fiets of het OV te komen. Bij de ingang zijn fietsenstallingen aanwezig. Mensen die toch met de auto komen kunnen (betaald) parkeren bij P Sphinx of P Cabergerweg.

Foto’s: Maxime Dufour en Matthias Ahlke