Sporten in de Zomervakantie

Wil je meedoen aan bubble voetbal? Heb je altijd al eens creatief willen zijn met graffiti? Houd je meer van werken met dieren, lasergamen of discozwemmen?

Je kunt zelfs dit jaar uitproberen hoe het is om te zwemmen als een echte zeemeerman of -vrouw. Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, de jeugd van 7 t/m 13 jaar uit Voerendaal is van harte welkom.

Programma:

25 juli Graffiti workshop 10.00-11.30 uur Scoutinggebouw Voerendaal (aanmelden via sporten@voerendaal.nl max 10 deelnemers)

27 juli Werken met dieren 10.00-11.30 uur Nuje Caris Klimmen (aanmelden via info@dagbestedingklimmen.nl max 3 deelnemers)

1 augustus Freerunnen 10.00-11.30 uur Gymzaal ’t Wouves (aanmelden via sporten@voerendaal.nl max 20 deelnemers)

3 augustus Werken met dieren 10.00-11.30 uur Nuje Caris Klimmen (aanmelden via info@dagbestedingklimmen.nl max 3 deelnemers)

8 augustus Bubbel Soccer 10.00-11.30 uur Kunstgrasveld RKVVV (aanmelden via b.zinzen@gmail.com max 24 deelnemers)

15 augustus Lasergamen 10.00-11.30 uur Gymzaal Sportcomplex De Joffer (aanmelden via b.zinzen@gmail.com max 24 deelnemers)

17 augustus Freerunnen 10.00-11.30 uur Gymzaal Ubachsberg bs Bergop (aanmelden via sporten@voerendaal.nl max 20 deelnemers)

23 augustus Zeemeerminnen zwemmen 10.00-11.00 uur en 11.00-12.00 uur Zwemdiploma B is verplicht Zwembad De Joffer (aanmelden via sporten@voerendaal.nl max 10 deelnemers

Zwembad De Joffer (aanmelden via sporten@voerendaal.nl max 10 deelnemers 25 augustus Discozwemmen met waterstormbaan 12.00-14.00 uur Zwembad De Joffer (aanmelden via r.crutzen@heton.nl)

Meer informatie vind je op www.hartvoorvoerendaal.nl.

Foto: Gemeente Voerendaal