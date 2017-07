Speciale kinderochtenden met Brandweerman Sam bij Vue Kerkrade

redactie van Parkstadactueel/ Ton Reijnaerts |

Vanaf zaterdag 15 en zondag 16 juli organiseert Vue Kerkrade elk weekend speciale kinderochtenden met de film Brandweerman Sam: UFO Alarm. Deze zogeheten Mini Mornings zijn er speciaal voor de allerkleinsten die voor het eerst kennis gaan maken met de bioscoop. Tijdens de Mini Mornings staat het volume zachter dan normaal en staat het licht op dim. Aan het eind van de film krijgen de kinderen een filmdiploma mee naar huis.

Over Brandweerman Sam: UFO Alarm

Op een dag denkt Norbert Puk dat hij een vliegende schotel heeft gezien. Al gauw loopt iedereen in Piekepolder om zich heen te kijken of ze ergens Ufo’s zien rondvliegen. Iedereen is in de ban van de buitenaardse wezens en er is zelfs een heuse tv-ploeg in het stadje neergestreken. Als Norbert met een groepje op zoek gaat naar de Ufo’s, loopt dat slecht af: Sara valt in een ravijn en breekt haar arm. Sam zit op dat moment net een geheimzinnig wezen op de hielen, misschien wel een Marsmannetje. Maar als hij de kinderen hoort roepen, staakt hij de achtervolging en gaat hij naar het ravijn om Norbert en zijn groep te redden. Als iedereen weer veilig thuis is, onderzoekt Norbert een stukje van een buitenaards apparaat dat hij heeft gevonden. Intussen komt Sam overal verdachte aanwijzingen tegen. Allebei komen ze tot de conclusie dat er hele rare dingen gaande zijn…

Link naar trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9X1KL2A_d-I

Tickets zijn te koop via www.vuecinemas.nl