Aantal koopzondagen in Aken blijft gelimiteerd

Ton Reijnaerts |

Het aantal koopzondagen in Aken centrum ook komend jaar begrenst tot vier. De eerste gaat zondag al in vanwege de CHIO, de wereldpaardenfestijn in Aken dat bezoekers uit de hele wereld okt. Op koopzondagen zijn de winkels van 13.00 tot 18.00 geopend.

De Akense middenstand dringt al jaren aan op meer koopzondagen maar in Duitsland is de macht en de invloed van de kerk nog steeds groot en wordt de zondagsrust, in tegenstelling tot in Nederland nog altijd in grote mate gerespecteerd. Vier koopzondagen en de drie gebruikelijke koopzondagen tijdens de Europamarkt der Kunsthandwerker (3 september) Tag der Aachener Vereine (1 oktober) en de Aachener Weihnachtsmarkt 10 december vond de Akense gemeenteraad genoeg.